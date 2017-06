Zjarri në Londër, telefonata e fundit Glorias: Mama, po vdes! Faleminderit për gjithçka që ke bërë

Një çift i ri italian janë në mesin e personave të zhdukur në kullën Grenfell Tower në Londër, të shkrumbuar tashmë nga zjarri.

Prindërit e çiftit tregojnë se ata i kishin telefonuar ndërsa godina 24 katëshe digjej në flakë.

Shpresat që të kenë mbijetuar janë pothuajse inekzistente, por ata shpresojnë në një mrekulli.

“Mama ka ndodhur diçka e tmerrshme…Jam duke kuptuar se do të vdes. Jam duke u nisur për të shkuar në qiell dhe nga atje do të të ndihmoj. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua”, janë fjalët e fundit të Gloria Trevisan, 26-vjeçares nga Padova në bisedën e fundit me mamanë e saj.

Avokatja e familjes Trevisan, Maria Cristina Sandrin thotë se “ata kanë kontaktuar, ka arsye të shpresojmë se Gloria dhe Marco janë ende gjallë”.

Giannino Gottardi, babai i të dashurit të Glorias, Marco Gottardi shprehet: “Ne shpresojmë për një mrekulli. Çdo orë që kalon, shpresat tona janë të pakta, janë në rënie”.

Të vetmin kujtim, ai tashmë ka zërin e të birit me të cilin kontaktoi në ato momente dramatike. Fjalët të copëtonin zemrën, thotë ai, por preferon ti mbajë për vete.

Telefonata e tij me të birin arkitekt u zhvillua natën që kulla u përfshi në flakë.

“Mark ka qenë i jashtëzakonshëm. Kur linja ra kuptuam se situata kishte dalë jashtë kontrollit, na pushtoi dëshpërimi. Do të kujtoj gjithmonë fjalët e fundit që ndava me të”.