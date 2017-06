Zelanda e Re ofron 1000 vende pune për emigrantët, ja ku mund të aplikoni

Në Zelandën e Re ofrohen plot 1000 vende pune vetëm në një qytet. Bëhet fjalë për qytetin e Kaitangata në Clutha, ku kohëve të fundit po kërkohen punëtorë për shkak të popullsisë së paktë.

Në këtë qytet ka vetëm 800 banorë, ndërsa vendet e punës janë të shumta. Kushdo që do shkojë për punësim dhe banim, do të përfitojë një shtëpi dhe tokë, me vlerë rreth 230 mijë dollarë si dhe një vend pune.

Kryebashkiaku i Clutha, Bryan Cadogan, thotë se janë më shumë se 1 mijë vende të lira pune dhe se banorët nuk janë në gjendje për të përmbushur kërkesat, ndaj apeli i tij është përhapur më gjerë.

Ai tregon eksperiencën e tij personale se kur ishte i papunë dhe i duhej të mbante familjen dhe se Clutha i dha mundësi për t’ia dalë dhe tani ai këtë mundësi po e ofron dhe për familjet e tjera.

Vendet e punës më të shumta lidhen me industritë kryesore, ku dominon një fabrikë përpunimi qumështi. Cadogan thotë se oferta për vende pune, u drejtohet banorëve nga vende të ndryshme të botës, por sqaron se nëse dëshirojnë të jetojnë në Zelandën e Re do t’iu duhet t’u nënshtrohen rregullave të emigracionit në vendin e tyre, nëse kanë të drejtë për të jetuar dhe punuar në Zelandën e Re.

“Nëse ju përmbushni kriteret dhe dëshironi të dini më shumë rreth shtëpisë dhe paketës së tokës në dispozicion në Kaitangata, mund të kontaktoni duke dërguar CV për të gjetur pozicionin e punëve”, thotë kryebashkiaku.

Ai fton të vizitohet adresa e internetit www.cluthacountry.co.nz dhe më konkretisht për aplikime për vende pune klikoni këtu: http://www.cluthacountry.co.nz/contact-us