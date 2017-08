Zbulohet biseda Panucci-Cikalleshi dhe çfarë i tha Duka trajnerit

Trajneri i Kombëtares, Kristian Panucci ka vendosur të mos grumbullojë Sokol Cikalleshin në përfaqësuese për dy ndeshjet e radhës, për shkak se ai nuk vinte dot në Shqipëri në orarin e caktuar.

Shkak është bërë firmosja e kontratës nga ana e Cikalleshit me skuadrën e Osmanlisporit.

Ndërkohë që zbardhet edhe komunikimi mes tyre.

Cikalleshi: Mister, kam ndryshuar planin. Të lutem do të vonohem pak, sepse jam në bisedime me një klub këtu në Turqi dhe me duhet të firmos patjetër sot (dje). Më mirëkupto, thjesht do vij pak më vonë se orari i caktuar në grumbullim.

Panucci: Jo, ti nuk mund të vonohesh. Kemi lënë një orar për grumbullim dhe të gjithë duhet të jenë në hotel. Nuk bëj përjashtim për asnjë lojtar. Nëse e shkel unë i pari këtë rregull që kam vendosur, atëherë do të ketë raste, që ashtu si ju, do të veprojnë edhe lojtarë të tjerë. Nuk mund të vonohesh në grumbullim, besoj më kuptove qartë.

Panucci-Dukës: Presidenti, po të njoftoj që të mos e marrësh vesh nga mediat, pasi do të dal në konferencë dhe do të komunikoj vendimin që kam marrë për Cikalleshin.

Duka-Panuccit: Ok mister, ju e dini. Ju mirëkuptoj.