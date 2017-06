Zbulohen të tjera detaje nga dasma e Leo Messit

Ceremonia do të zhvillohet në katedralen e Rosario, festa në një hotel të madh në ritmin e “Cumbia-pop”, ku pritet të jenë rreth 600 persona. Në Argjentinë është faturuar si dasma e vitit.

Pesë herë fituesi i “Topit të Artë”, Leo Messi, do të martohet më 30 qershor me partneren e tij, Antonella Roccuzzo, ndërkohë që kanë filluar të filtrojnë detaje mbi përgatitjet.

Kampioni i Barcelonës, ​​30 vjeç bën për disa ditë (më 24 qershor), tashmë baba i dy fëmijëve, jeton me të dashurën e tij prej një kohe të gjatë. Ata kanë edhe dy djem, Thiago dhe Mateo. Në dasëm do të jetë gjithë ekipi, por jo Luis Enrique. Nusja, 28 vjeçe, do të veshë një fustan të dizejnuar nga “Rosa Clara”. I pranishëm do të jetë edhe grupi uruguajan “Rombai”, që të argëtojë mysafirët me vallëzim të egër, së bashku me këngëtaren argjentinase Karina Tejada, shoqëruese e Kun Aguero.

Në pritje të dasmës, Messi ia ka lejuar vetes disa ditë pushime me nusen e tij të ardhshme, siç dëshmohet nga profili në Instagram.