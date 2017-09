Xhensila nuk i harron falenderimet pas dasmës

Ceremonia e Bes Kallakut dhe Xhensila Myrtezaj ishte një ndër dasmat më të bukura që kemi këto vite nga ciftet e showbizit shqiptar.

Ata kurorëzuan dashurinë e tyre mbrëmjen e 1 shtatorit në Pallatin e Brigadave, së bashku me miq e të afërm.

Detajet e eventit të tyre patën përkujdesje të madhe dhe Xhensila nuk ka harruar që të gjejë kohë për ti falenderuar të gjithë.

Në një postim në Instagram, ajo përmend grimierin, stilistin, fotografin, këngëtaret si dhe të gjithë urimet që mori duke i falenderuar që e bënë ëndrrën e saj realitet.

STATUSI I PLOTË

Jam akoma e emocionuar nga gjithcka e realizuar edhe e kaluar nga mbremja e dasmes. Ju falenderoj te gjitheve per urimet. Mbase nuk kam mundur ti pergjigjem te gjitheve, por sinqerisht faleminderit me zemer, atyre qe e bene me te bukur edhe me perrallore diten e dasmes tone.

Faleminderit per cdo detaj te kuruar, personalizuar, edhe gjithcka te realizuar, nje pune kolosale edhe nje perkushtim maksimal, profesioniste te rralle, simply the best, rrini ne hije dhe ju ndrin ajo cka realizoni, keni vepra edhe jo fjale. Nuk kishte vend per pasiguri. Flm Marcela Lati qe u kujdese per nje nga fustanet e mia ate nate, shija jote perkthehet ne klas, flm edhe Armand Peza per perkushtimin maksimal.

Faleminderit @valdrinsahiti qe realizuat fustanin tim te endrrave, madje edhe me bukur nga sa e kisha menduar edhe enderruar. Gjate provave te fustaneve kam menduar “THE DREAM IS REAL”.

Faleminderit “Mrizi i Zanave Fishte” per ushqimin qe shoqeroi mbremjen, nderthurjen e modernes me tradicionalen, jemi shum te lumtur qe morem feedback nga te gjithe te pranishmit, flm per sherbimin, flm qe erdhet per Ne, mbi te gjitha flm qe pranuat dhe na nderuat.

Mbremja ishte zjarr, sepse vete ajo eshte zjarr @aurelagace Ajo percjell energji, sebashku me fifin naa mbajten vertete ne ajer gjate mbremjes.

@elifara me e embla qershi mbi torten e mbremjes.

Pastaj @klajdiharuni @bruno qe ishit surpriza me e bukur.

Kledi Bahiti, flm per ate kenge qe ma qeshi shpirtin aq shume.

Faleminderit edhe te gjithe ju qe erdhet edhe gezuat bashke me ne.

Bes, bashke përjetësisht