Mesa duket Selena Gomez e ka shumë të vështirë që të ndahet plotësisht nga ish-ët e saj.

Prej disa kohësh ajo ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave, për ndarjen dhe The Weeknd dhe ribashkimin me Justin Bieber. Ndonëse është raportuar se Selena është ndarë përfundimisht ngë The Weeknd, sërish na ka mbetur një hije dyshimi, jo vetëm për faktin që ky lajm nuk është konfirmuar nga asnjë. Bukuroshja është parë të shëtiste me xhaketën e këngëtarit kanadez, e ndërsa jo më lag se dje ajo ka pëlqyer një foto të The Weeknd në Instagram.

Këngëtari publikoi një foto ku uronte për ditëlindje mikut të tij French Montana. Mes njerëzve të shumtë që kishin pëlqyer foton ishte dhe Selena Gomez, që tregon se dy këngëtarët janë ende miq në rrjetet sociale. The Weeknd nuk ndjek më në Instagram mamanë, miken e ngushtë dhe asistenten e Selenës, por duket se e ka pasur shumë të vështirë që të bëjë “unfollow” vetë këngëtaren.

Epo çfarë mund të themi në këtë rast?