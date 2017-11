VIDEO: Dokumentari i vitit 1976 për Lasgushin, liqenin dhe Pogradecin

Pamjet filmike që risjell SCAN, i përkasin një dokumentari të vitit 1976 që i kushtohet Lasgush Poradecit (Llazar Gusho).

Poeti dhe shkrimtari i madh shfaqet në dokumentar buzë liqenit e duke shëtitur në rrugët e Pogradecit.

Poradeci është autor i dy vëllimeve me poezi “Vallja e yjeve” më 1933 dhe “Ylli i zemrës” më 1937.

Ai është autor i më shumë se 100 poezish dhe i përkthimit në shqip të disa kryeveprave botërore.

Gjatë periudhës së regjimit komunist ai do të nënvlerësohej e do të përballej me një serë vështirësish për jetesën.

Me 12 nëntor 1987 (30 vite më parë) ai u nda nga jeta.

Pas vdekjes atij i është akorduar titulli “Nderi i Kombit”, ndërsa disa rrugë e shkolla mbajnë emrin e tij.