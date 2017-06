VIDEO/ Dhuna ndaj eksponentit të LSI, Meta ia vë fajin PS-së: Do ta marrin përgjigjen

Një tjetër incident i rëndë ka ndodhur sot në Fushë Krujë, ku është goditur me levë në kokë një eksponent i Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Ai është Blerim Çela.

Ish-kreu i LSI Ilir Meta dhe nënkryetari i kësaj partie Luan Rama e kanë vizituar në Spitalin Ushtarak Blerimin.

Teksa zonja Nora Malaj ka shpjeguar edhe se si ka ndodhur ngjarja ne zyrat elektorale të LSI në Fushe Krujë.

Edhe pse nuk ka detaje se si ka ndodhur incidenti, Ilir Meta ka fajësuar PS-në.

“Me qetësi do ta marrin përgjigjen”, ka thënë Meta.

Dialogu në video:

Meta: ku ta zunë pritën ata rilindasit?

Nora Malaj: Te zyrat tona, do mblidhnim shtabin, ishte gjysmë ore para Blerimi po priste aty poshtë, Hyri një djalë i armatosur, mori levën i gjuajti me levë, pastaj kur u cuan këta të gjithë ai drejtoi armën…

Meta: Me armë, policia e shtetit e Shqipërisë që duam, Shqipëria e krimit.

Nora Malaj: Nga andej pastaj i hipi makinës dhe pastaj e sollëm në urgjencë këtu.

I thashë çfarë kërkon, nuk të njoh më tha

Meta: Normale kjo do ndodhi sa të kemi Hakiun e drogës atje. Me qetësi do ta marrin përgjigjen.