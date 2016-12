“Unë ju vras të gjithëve”, arrestohet 48-vjeçari që kërcënoi pasagjerët e furgonit

Kapet nga policia e qytetit të Kavajës, Ferdinand Rapaj, pasi ka kërcënuar 20 pasagjerët me të cilët ishte në furgon.

48-vjeçari, banues në Vlorë ka qenë duke udhëtuar si pasagjer bashkë me rreth 20 persona të tjerë në një mjet tip “Volkswagen”.

Rapaj ka qenë i ulur në sediljen e parë paralel me drejtuesin e mjetit, kur gjatë lëvizjes në superstradë në afërsi të fshatit Blerimaj të qytetit të Kavajës, dyshohet të ketë nisur të flasë përçart dhe ka kërcënuar pasagjerët e tjerë duke ju thënë; – “Më njihni ju mua. Unë ju vras të gjithëve” dhe ka kapur timonin duke e devijuar mjetin, dhe si pasojë e kësaj mjeti është përplasur me trafikndarësen, e cila ka penguar daljen e tij jashtë rrugës që do të kishte sjellë edhe pasoja në jetë njerëzore.

Drejtuesi i mjetit është munduar të mbajë kontrollin e tij dhe ka arritur ta ndalojë mjetin.

Pasi mjeti ka ndaluar, Rapaj ka tentuar të largohet, por është mbajtur nga pasagjerët dhe më pas arrestuar nga policia.