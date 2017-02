Tre kёngёtaret shqiptare nё krah tё Bill Clinton, Aurela Gaçe: Më dridhej mikrofoni në duar

Ёshtё pёrsёri Aurela Gaçe.

Ajo qё me çdo postim tё saj sjell njё kujtim, prezanton diçka tё re, nuk ngurron tё falenderojё njerёzit qё ka nё krah dhe vazhdon gjithmonё tё surprizojё.

Ashtu siç ka ndodhur edhe me postimin e radhёs, me anё tё sё cilit ajo ёshtё kthyer nё vitit 2004 pёr tё sjellё njё kujtim tё veçantë, tё cilin e ndan me motrёn e saj Blerta dhe miken e ngushtё Eli Fara.

Nё foto ato duken tё treja nё krah tё ish-presidentit Bill Clinton, pas performancёs sё himnit kombёtar amerikan.

Ja si e pёrshkruan Aurela eksperiencën e veçantë:

“Mbaj mend si me dridhej mikrofoni ne duar teksa kendoja Himnin Kombetar Amerikan perballe kesaj figure.

Ne biseda te ndryshme me qytetare amerikane, kur me pyesnin se cfare profesioni kisha (dikur ne nuk ishim as ne google search, as ne youtube, keshtu qe duhej te sqaroje me fjale karrieren tende), mbaj mend reagimin e tyre. U tregoja se kisha kete e ate diplome, se kisha kete e ate arritje, dhe ata benin nje “oh ok that’s great” pastaj nese u thosha se gjate karrieres time, kisha kenduar vetem 2 minuta perballe Bill Klinton, reagimi i tyre ishte nje WOW e madhe. Aty dukej sikur merrja diplomen me note 10 ne sy te tyre. Faleminderit @fadilberisha qe besove tek une.

Kenduam dicka te rralle nga muzika jone bashke me @elifaramari nga ato qe te bejne te te ndalet fryma😊 @blertagace NEW YORK #2004 (ne mos gaboj)”, ka shkruar ajo. /Class