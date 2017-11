Top Channel i kundërpërgjigjet Edi Ramës dhe a nisi lufta për Postën Shqiptare?

Beteja mes Top Channel dhe kryeministrit Edi Rama ka pasur sot episodin e radhës.

Duke risjellë deklaratën e djeshme të Ramës që e cilësonte këtë televizion si të pabesueshëm, Top Channel në një koment të sotmin theksonte se “ në fakt nuk është hera e parë që një Kryeministër merret me Top Channel. Deri diku është edhe normale në punën tonë përballja me qeveritë. Por është hera e parë që një kryeministër tenton të reduktojë në përplasje lapsusesh sintaksore shigjetimin e televizionit më të besueshëm në vend, sidomos kur në atë ditë, ashtu si shumë kolegë të tjerë sigurisht, Top Channel do të vihet përkrah gazetarëve dhe jo qeverisë, siç edhe u vumë kur Kryeministri pak javë më parë sulmoi dhunshëm verbalisht reporterët e kuvendit” .

Më tej Top Channel thekson se nuk është një portal. “Është televizioni me i besueshëm në vend. Është televizioni që transmetoi me zë dhe me figure çfarë ndodhi në Gërdec, çfarë ndodhte në qeverinë Berisha, çfarë ndodhi në 21 janar, apo si ndryshoi rezultati i tetë majit për Tiranën, siç ishte Top Channel që hetoi si paguheshin votuesit të vinin e të votonit në zgjedhjet lokale të 2015, apo siç ishim të parët që sollëm në Shqipëri dosjen hetimore të Katanias për klanin Habilaj.

…sepse lajmi më parë kalon nga ne, Dje, Sot dhe Nesër. Sa për besueshmërinë e Topit, Dje, Sot dhe Nesër, e lëmë më mirë të gjykojnë shqiptarët”, mbyllet komenti i TCH.

A nisi konflikti për Postën Shqiptare?

Por çfarë ndodhi mes Top Channel dhe Edi Ramës që çoi në prishjen e aleancës së pashkruar?

Ditën e djeshme, menjëherë pas sulmit të Ramës që e cilësonte TCH si një kazan, nëpër korridoret mediatike u përhap lajmi, sipas të cilit zemërimi i Vjollca Hoxhës, pronares së këtij kanali vjen nga fakti se shefi i qeverisë që ka vendosur që mos e trajtojë pushtetin si tepsi dhe të mos i japë si dhuratë Top Channel vendin e artë të Drejtorit të Postave.