Terrene sportive, parukeri e lokale: Ja bizneset e çuditshme të gjyqtarëve

Tashmë nuk përbën më lajm që gjykatësit dhe prokurorët kanë pasuri shumë herë më të mëdha se sa të ardhurat e tyre të ligjshme, por si e kanë investuar ata këtë pasuri? Të gjithë kanë zgjedhur forma nga më të ndryshmet, ku mbizotëron ajo e blerjes së pronave të paluajtshme dhe dhënia e tyre me qira. Pasuri të tjera janë kalçetot, zyrat, bizneset në emër të bashkëshortes apo të fëmijëve etj.

Konkretisht, gjyqtarja e Apelit në Tiranë Fatmira Hajdari rezulton se së bashku me djalin Kirjald Hajdari kanë lidhur katër vite më parë një kontratë për një pallat 10-katësh në truallin prej 890 metër katrorë dhe tani po fillojnë të shesin hyrjet, raporton Shqiptarja.com. Gjithashtu ata kanë marrë një ambient me qira në Qytetin Studenti prej 280 metër katrorë. Në vitin 2007 kanë marrë një kredi të lartë prej 19 milionë lekësh të reja për rikonstruksionin e lokalit, para të cilat i shlyen djali nga të ardhurat e bar-kafesë. Por është e çuditshme se si po shlyet kjo kredi, kur djali i saj në moshë të re ka punuar vetëm për pak kohë në Bashkinë e Tiranës kur atë e drejtonte Lulzim Basha.

Gjithashtu Shpëtime Pitaku, gjyqtare në Durrës, ka nën zotërim pesë lokale dhe një klinikë dentare. Të gjitha këto i ka dhënë me qira dhe vetëm nga një lokal deklaron 9 mijë euro të ardhura në vit.

Anëtari i Gjykatës së Lartë, Shkëlzen Selimi, posedon një karburant në Vlorë, ku është bashkëpronar në ½ pjesë me bashkëshorten. Ndërsa Evelina Qirjako, anëtare e Gjykatës së Lartë, nga pronat dhe ambientet e lëshuara me qira deklaron 40 mijë euro dhe 2 958 000 të ardhura vjetore.

Anëtari i Gjykatës së Lartë, Guxim Zenelaj, deklaron 30 mijë euro të ardhura vjetore nga dhënia me qira të lokaleve dhe ambienteve të banimit. Zenelaj rezulton me 18 apartamente brenda vitit 2016.

Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës Artan Gjermeni është pronar me 20 % i një terreni sportiv i mbuluar dhe me dhoma zhveshje, me sipërfaqe 1 092 metër katror.