E kuqja është ngjyra e vjeshtës dhe këtë sezon vjen me të gjitha nuancat e saj. Ombret deri më tani janë realizuar për hijet e së verdhës, kjo nuk do të thotë që e kuqja nuk mund të shkrihet bukur dhe me nuanca të tjera. Në ndryshim nga ngjyra e kuqe, lyerjet e mëposhtme janë një përzierje e disa bojrave për të arritur ngjyrën e karrotës, bakrit, të kuqes së patëllxhanit etj. Gjeni ngjyrën tuaj dhe realizojeni në një sallon bukurie, pasi ombret nuk mund të realizohen vetë në shtëpi.