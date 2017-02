Kryedemokrati Lulzim Basha ka bërë premtimet e para për biznesin, duke nisur kështu edhe fushatën, kur na ndajnë edhe 4 muaj nga zgjedhjet. Basha tha se bizneset do përfitojnë taksa më të ulëta dhe lehtësira të tjera fiskale nëse zgjedhin të mbështesin programin e PD-së. Një nga premtimet e tij ishte rikthimi i taksës së sheshtë por në masën 9% dhe zerim të tatimit mbi dividentin.

“Në këto katër vjet taksat janë rritur me 1,5 mld usd dhe çdo shqiptar ka paguar 500 usd taksa shtesë. Ne do të vendosim taksën e sheshtë 9 për qind. Tatimi mbi dividentet do te zerohet,” tha Basha. Po sipas tij, TVSH do të ketë një shkallë të vetme tatimore prej 15%. “Tatimi i biznesit të vogël do të jetë kuotë fikse, 1,5% të xhiros, e cila do të zëvendësojë tatimin mbi të ardhurat dhe TVSH”, shtoi Basha, duke theksuar se paratë e taksave do jenë në shërbim të taksapaguesit.

“Abuzimet që i kanë kushtuar buxhetit të shtetit 310 mln USD për luks do të marrin fund. Këto para do u kthehen qytetarëve përmes investimeve që sjellin zhvillim, mirëqënie dhe punësim”,tha ai ndër të tjera.