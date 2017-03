Tahiri duartroket Xhafën dhe akuzon PD-në se po mbron gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar

Ministri i Brendshëm në detyrë Sajmir Tahiri gjatë një takimi me strukturat e PS në Tiranë ka ironizuar çadrën e opozitës.

“E shkuara është futur në çadër dhe po thirr Shqipëri për të futur në çadër. Ata duan të mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Ata do të marrin faturën më shembullore. E shkuara nuk do të kthehet pas. Krimi i tyre nuk do prishë paqen mes nesh.

Shqipëria kurrë nuk do të kthehet pas. Në kemi kampionin e skuadrës tonë ai është Edi Rama. Kjo është skuadra shembullore qe duhet ndjekur. Në duhet të jemi bashkë. Ti japin dorën njëri-tjetrit. Ne do të shkojmë ne zgjedhjet e 18 qershorit veçse me fitore” tha Tahiri.

Tahiri i ka uruar suksese edhe pasardhësit të tij, Fatmir Xhafaj.

“Unë dua t’ju ftoj të gjithëve të duartrokasim bashkë kolegun tim prej shumë kohësh në Komisionin e Ligjeve, Fatmir Xhafën. Urime Fatmir dhe jam i bindur se do të bësh më të mirën në Ministrinë e Brendshme për të vazhduar gjithçka kemi bërë me këta njerëz”, tha Tahiri.