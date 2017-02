Sytë vrasës dhe mahnitës të Hollywood-it: Të famshmit që na hipnotizojnë

Nëse sytë janë pasqyra e shpirtit, atëherë kjo listë me disa personazhe të njohur duhet të jetë absolutisht në vend të parë.

Në shpirtin e Audrey Hepburn dhe Bette Davis, më poshtë janë disa personazhe me sytë më tërheqës sot në Hollywood.

Sytë e tyre shprehës dhe hipnotizues mahnisin këdo që i shikon nga ekrani. Kështu, bëj kujdes kur të lexosh këtë listë, sepse këta sy mund të të hipnotizojnë edhe ty.

Sigurisht, këto personazhe nuk janë të vetmit me sy të bukur në botën e të famshmëve.

Ka edhe shumë femra të tjera me sy të bukur, si Jessica Alba, Olivia Wilde, Kristin Kreuk, Kate Bosworth etj.

Lista mund të jetë absolutisht e pafundme.

Cameron Diaz

Sytë blu të thellë dhe reflektimi i ngjyrës së qiellit flet më shumë për personalitetin e saj. Sa herë shikon në thellësi të syve, ajo duket si një “independent kid” me ngjyrën blu unike.

Evangeline Lilly

Kanadezja Evangeline Lilly, e njohur nga seriali “Lost” është po ashtu në grupin e njerëzve me sy tërheqës që kanë diçka për të thënë. Lilly, fillimisht e nisi karrierën si modele, por shumë shpejt producentët do t’i vinin re sytë mahnitës dhe bukurinë e Lilly-t.

Mila Kunis

Me look-un e saj ekzotik, nuk ka dyshime që Mila Kunis është pjesë e çdo liste “most beautiful girl”. Por nëse nuk e keni vëne re më parë të veçantën e aktores së “Black Swan”, shikoni edhe një herë: sytë kanë ngjyra të ndryshme, njëri është jeshil, ndërsa tjetri kafe.

Rihanna

Nëse ka një ngjyrë unike sysh të papërshkrueshëm janë ata të superstar-it Rihanna, jeshile e ëmbël. Nuk ka mënyrë më të mirë për t’i përshkruar këta sy mahnitës në bukurinë gold të këngëtares.

Scarlett Johansson

Ka ndonjë gjë që nuk shkëlqen te Scarlett Johansson? Por gjithçka mbi këtë bukuri të pastër bionde janë natyrisht, sytë e aktores së talentuar. Sytë më të bukur jeshil që mund të keni parë ndonjëherë. Shumë femra duan t’i ngjajnë Scarlett dhe jo pa të drejtë.

Penelope Cruz

Një bukuri ekzotike si Penelope Cruz dhe me sy shumë romantikë kafë. Të gjithë mendojnë për bashkëshortin e saj, Javier Bardem, i cili i thotë “jo” gjithçkaje kur Cruz kthehet për ta parë. Ajo është shumë e bukur, por edhe me sy mahnitës që të hipnotizojnë.

Angelina Jolie

Është pa dyshim një nga aktoret që nuk mund të mungojë në këtë listë. Look-u klasik i Angelina Jolie, i cili mund të jetë në tapete të kuqe që nga vitet ’50 e deri më sot, është gjithmonë tërheqës. Por edhe sytë e saj me vështrimin e thellë janë po ashtu mahnitës.

Megan Fox

Një fytyrë perfekte, brune me flokë të gjatë, një nga bukuroshet me sytë mahnitës është edhe Megan Fox. Një bukuri e rrallë, me blunë e thellë të syve. Thjesht, a mund të thoni nëse ka diçka që nuk ju pëlqen tek ajo?