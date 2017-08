Sulmuesi kryesor i Partizanit të Beogradit nën urdhrat e Hasit

Sulmuesi kryesor i Partizanit të Beogradit Urosh Xhurxheviç, i marrë falas një vit më parë nga Palermo, shpërtheu sezonin e shkuar, me 24 gola në 29 ndeshje kampionati, duke shtuar edhe 3 gola në kampionat në 4 ndeshjet e para të sezonit të ri, por mbi të gjitha shënoi 2 gola dhe dha një asis në fitoren e madhe 4-0 në Hungari ndaj Videotonit, që vlejti kualifikimin në grupe.

Por, serbët nuk do ta kenë më në përbërje 23-vjeçarin që do të bashkohet me Besnik Hasin në Pire, sepse Olimpiakosi ka gjetur marrëveshjen me lojtarin, sipas medieve serbe.

Zgjedhja e Xhurxheviçit është kushtëzuar edhe nga fakti që dëshiron të mos shkojë shumë larg Beogradit, pasi bashkëshortja e tij është shtatzënë. Olimpiakosi do të paguajë rreth 3 milionë euro, ndërsa Partizani është pasuruar këtë verë nga shitjet, siç mund të shihet te lista më poshtë.

Por, në këtë mënyrë ekipi që do të ketë përballë Skënderbeu në një nga ndeshjet e tij është dobësuar ndjeshëm.