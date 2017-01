Situatë komike në Greqi, ushtari që bëri shqiponjë nuk është shqiptar

Mediat greke kanë shpërthyer sërish me gjestin e shqiponjës prej ushtarëve me origjinë shqiptare. Situata komike vazhdon ende në vendin fqinj, ku e cilësojnë shqiponjën si akt irredentist.

Kësaj here ky shqiptar i armatosur në një bazë ushtarake greke ka irrituar, por edhe shqetësuar fqinjin jugor të Shqipërisë.

Mediat greke kanë nisur të shpikin skenarë terrori duke ngritur teza se shqiptari në foto, prapa të cilit ndodhen tanket dhe avionët luftarakë mund të sabotojë ushtrinë e shtetit helen.

Ndërkohe, Shtabi i Ushtrisë thotë se e ka identifikuar ushtarin dhe se ndaj tij do te ndiqen të njëjtat procedura si me 7 ushtarët e parë.

Sipas shtabit, ushtari nuk është me origjinë shqiptare, por nga Qipro. Ai do të ketë të njëjtin fat me ushtarët me origjinë shqiptare.

Sipas shtabit, ushtari është identifikuar dhe ka shërbyer në ELDYK.