Simptomat e dashurisë në organet që ngjizin këtë ndjenjë

Ndarjet mund të çojnë në çrregullim deri në takikardi e aritmi

Kur lind dashuria, në tru prodhohet një sasi e konsiderueshme e dopaminës, serotonines dhe endorfinës. Këto hormone aktivizojnë impulset në sistemin nervor qendror dhe midis të tjerash shkaktojnë: kënaqësi, eufori, disponim pozitiv në përgjithësi. Pra jeta merr një kuptim pozitiv. Impulset që neuronet i përcjellin te njëri-tjetri indirekt përcillen edhe te pjesët e tjera të trupit, si për shembull në gjëndrën mbiveshkore e cila fillon të prodhojë hormone speciale. Mes tyre është edhe ajo që rrit nevojën për marrëdhënie seksuale. Mund të ndikojë edhe në sistemin kardiovaskular dhe relaksimin (lëshimin) e enëve të gjakut, për çka edhe paraqitet simptoma më e njohura: rrahja e zemrës nga ngacmimi i dashurisë. Ndjenja e dashurisë ndikon në mekanizmin e termorregullimit, gjë që shkakton rrëqethjen e lëkurës. E tërë kjo është një reaksion biokimik qe me kohë kalon.

Efektet e ndarjes

E njëjta situatë lajmërohet edhe në momentin e ndarjes, por me efektet e kundërta. Tani niveli i dopaminës, serotoninës dhe endorfinës zvogëlohet për shkak të stresit të ndarjes, në lojë futen hormone si adrenalina, të cilat përhapen në hapësirat e trurit që janë të rezervuara për ndjenjën e zhgënjimit, ndjenjën e dhimbjes. Për këtë atëherë lajmërohen disponimet depresive, humbja e vullnetit për jetën, zhgënjimet, vuajtjet. Nga dashuria nuk vdes njeri dhe koha shëron gjithçka. Me këtë pajtohen të gjithë psikoterapeutët. Por pas ndërprerjes së lidhjes që vërtet ka domethënie për dikë, patjetër që ai do të kalojë në momente dhe faza të vështira. Gaboni nëse e ndrydhni këtë ndjenjë dhe nuk kërkoni këshilla. Është e rrezikshme të mohohet vuajtja, sepse trupi ka nevojë për të nxjerrë emocionet e tepërta. Nëse nuk mund ta kaloni vetëm, kërkoni ndihmën e psikologëve.

Simptomat e të dashuruarit

Psikanalistët pohojnë se dashuria “fotografohet” në organe që janë të lidhura me ngjizjen e kësaj ndjenje.

– Sistemi respirator

Frymëmarrja është e lidhur me emocionet. Kështu që shpesh do të ndodhë që nga takimi me te dashurën/in “të merret fryma”. Efekt të kundërt do ketë momenti i ndarjes te personat, dhimbja nga ndarja mund të shkaktojë apnea (ndërprerja e frymëmarrjes për pak kohë). Edhe probleme si kollitja, deri edhe të shtrëngimi i bronkeve. Ndodh shpesh te personat shumë emocionalë që nuk mund të “shërohen” nga ndarja eventuale.

– Kokëdhembja

Sulmet e kokëdhembjes më tepër atakojnë ata persona që mendojnë për pasojat e ndarjes, dhe akuzojnë veten si arsye apo shkaktarë të situatës.

–Humbja e apetitit ose teprimi i ushqimit (bulimia)

Humbja e apetitit (oreksit) është një simptomë shumë e shpeshtë te ndarjet dashurore dhe një nga simptomat e para të rënies në dashuri. I vetmi ushqim që i duhet është dy partnerëve është dashuria. Pasi nuk e ka këtë person ndaj të cilit ushqen ndjenjën e dashurisë, partneri tjetër refuzon gjithçka. Nganjëherë shprehen në marrje të sasive të mëdha të ushqimit, bulimia. Sidomos ëmbëlsira, si një zëvendësim i imponuar i kënaqësisë së shkaktuar nga dashuria.

– Nervozizmi

Te personat nervozë, fundi i lidhjes manifestohet me sulme të panikut, sidomos te femrat e reja që nuk janë të pjekura për një lidhje dhe ndarja është e vështirë.

– Çrregullimet kardiovaskulare

Zemra simbolikisht mbart ndjenjat e dashurisë. Në fillim të lidhjes kemi rrahje të shpejta të zemrës, te ndarjet mund të kalojë në çrregullim deri në takikardi dhe aritmi.