Si të kombinoni vijat, dizajnin më të pëlqyer të verës

Vijat janë dizajni përfaqësues i stinës së verës dhe garderoba do të dukej bosh nëse në të do të mungonte një veshje e tille ! Ndonëse ngjyrat e preferuara në këtë sezon janë ato të stilit detar, vajzat gjithnjë përpiqen t’i përshtasin me stilin e tyre. Të qëndruarit brenda kornizave “e kuqe-blu” spiranca e sandale prej kashte mund të jetë pak e mërzitshme, ndaj përpiquni t’i kombinoni sipas shijeve tuaja. Takat nuk përjashtohen nga loja, përkundrazi. Në një mbremje meq miqsh në një qytet bregdetar, këto këpucë në ngjyra të ndezuara janë mëse të pranueshme, ndërkohë paradite mund të zgjidhni një palë sandale me vija. Nëse mendoni se vijat janë të vështira për t’u kombinuar hidhini një sy fotove të mëposhtme