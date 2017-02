Si arrihet orgazma më e mirë? Zbulimi do ju habisë

A e dini cila është mënyra më e mirë që një femër të arrijë orgazëm? Po ju japim një ndihmë: Nuk është as nëpërmjet seksit vaginal, as nëpërmjet atij oral dhe jo: As nëpërmjet stimulimit të klitorit.

Të paktën sipas një studimi të fundit nga Qendra Kombëtare amerikane e Seksit dhe Sjelljes, me bazë në Universitetin e Indianas.

Studimi pyeti 1.931 të rritur amerikanë të moshës nga 18 deri në 59 vjeç, lidhur me llojin e seksit që janë angazhuar dhe vuri në dukje ato marrëdhënie që rezultuan në orgazma më të shpeshta.

Dhe rezultatet mund t’iu habisin.

Për habinë e të gjithëve, rezultoi se seksi anal është mënyra më e besueshme për të bërë që një grua të kalojë në orgazëm, me 94% të të anketuarave që u përgjigjën se kanë kaluar në orgazëm me sa herë që kanë bërë seks anal.

Megjithatë, vetëm 31 % e femrave që morrin pjesë në studim thanë se kishin bërë seks anal dhe rezultatet ka të ngjarë që të jenë disi ‘mashtruese’, për shkak të numrit të vogël të femrave të anketuara.

Në vend të dytë rendit seksi oral me më shumë se 80% të të anketuarve që thanë se kanë kaluar në orgazëm nëpërmjet tij, shkruan Express. I treti seksi vaginal me 65% dhe masturbimi i dyfishtë nëpërmjet partnerëve, me 63%.