Shqiptari që ushqen falas të prekurit nga uragani Harvey

Uragani Harvey shkaktoi një katastrofë të madhe në Hjuston duke lënë pa strehë dhe pa ushqim me mijëra njerëz.

Nga kjo fatkeqësi natyrore janë prekur dhe shumë familje shqiptare, ku 20 prej tyre kanë humbur gjithçka kishin.

Por humanizmi i shqiptarëve ka dalë në pah sërish në kohë të vështira, ku një media amerikane i ka kushtuar një kronikë një emigranti kosovar të quajtur Kujtim Lokaj, i cili ka një ka një restorant në Dallas dhe ka dhuruar ushqim falas për të prekurit nga uragani.

Lokaj ka thënë se është një situatë e ngjashme, si me Kosovën dhe për këtë arsye ka vendosur të japë ndihmën e tij.

“Është ndjenjë e njëjtë sikur atëherë kur u desh të linim Kosovën. U larguam pa pasur asgjë tjetër me vete, veç rrobave në trup. Udhëtuam për ditë të tëra për në një vend tjetër, pa e ditur se ku do të flemë, ku do të hamë dhe kjo është një situatë shumë e vështirë. Prandaj, çfarëdo që mund të bëj sot për të ndihmuar, për mua është një privilegj”, ka thënë Lokaj.