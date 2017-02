Nga Kopi Kyçyku

Në faqet e librave “Histori e shkurtër të Azerbajxhanit” dhe”Hejdar Alijev – një Ataturk i kohës sonë”, që i kam shkruar në rumanisht dhe janë botuar në Bukuresht (2007, 2008), kam hedhur hamendësinë e një prejardhjeje të përbashkët të shqiptarëve dhe të banorëve të një zone të gjerë të Azerbajxhanit, që thirret Shqipëria Kaukaziane: ”Sipas mendimit të shumë hulumtuesve, – theksoj aty, – Shqipëria Kaukaziane nuk duhet konfonduar me Shqipërinë që ndodhet në Ballkan. Është e vërtetë që, tani për tani, nuk disponojmë asnjë dokument të shkruar, i cili t’i mbështesë ata që nuk e përjashtojnë mundësinë e ekzistencës së disa lidhjesh të lashta e të fuqishme ndërmjet entiteteve Albania (e Ballkanit) dhe Albania (e Kaukazit), por nuk duhen anashkaluar kurrsesi tiparet e panumërta themelore, të cilat të dy popujt, shqiptar dhe azerbajxhanas, i kanë të përbashkëta, sidomos ato që lidhen me karakterin dhe konstitucionin e tyre shpirtëror, me dashurinë për atdheun e për gjuhën, madje edhe pamjen fizike tepër të ngjashme. Të bukur, shtatlartë, me flokë të zinj dhe sy gështenjë, na thonë autorët antikë për shqiptarët kaukazianë dhe nuk është aspak e vështirë t’i përqasim me malësorët e Azerbajxhanit të sotëm, të Dagestanit dhe të Shqipërisë ballkanase. Edhe përshtatja e tyre ndaj kushteve të reliefit dhe të klimës na nxit të përsiatim në këtë drejtim”. Më tej, kam nënvizuar: “Një argument më shumë, i cili do t’i përligjte këto përçapje hulumtuese është fakti që, në kohëra të lashta, për shkaqe tashmë të njohura, – luftra, shkëmbim popullsish, deportime, – ka të ngjarë që një pjesë e popullsisë albaneze të jetë shpërngulur në njërin kah apo në tjetrin. Dhe nuk ka çudi që, edhe në këtë çështje të bëhemi dëshmitarë të shndërrimit të disa pandehmave të zbehta, në teza themelforta”. Këto mendime i parashtrova edhe në referatin që paraqita më 7 maj 2008 në Baku, në konferencën ndërkombëtare me temë “Për demokracinë dhe stabilitetin: mundësi të reja për bashkëpunim”, si dhe në takimin që pata në fund të punimeve të saj me Presidentin e Republikës së Azerbajxhanit, Elham Alijev.

Më 5 maj 2008, pas mesnate, kur avioni me të cilin isha nisur nga Bukureshti, po fluturonte mbi Baku, hodha sytë përposh dhe m’u krijua përshtypja sikur të gjitha yllësitë e qiejve dhe të galaksive po zbrisnin njëherazi me avionin. Drita të të gjitha ngjyrave dhe laryshive të ylberit ngjiznin një tjetër “det”përveç Kaspikut, këtë herë në tokë. Aeroporti modern kishte të gjithë përbërësit e të ngjashmëve të vet perëndimorë. Gjatë qëndrimit disaditor në kryeqytetin e Azerbajxhanit, emrin e heroit kombëtar, Hajdar Alijevit (1923-2003), që mbante aeroporti, do ta shihja të shkruar apo të gdhendur në fasadat e godinave, ku e kishin selinë institucione të rëndësishme administrative, shkencore dhe kulturore e sidomos në monumentet që kishin “lulëzuar” në parqe si trëndafilët. Njerëz të thjeshtë, të të gjitha moshave dhe kategorive shoqërore, përkuleshin me nderim të vetvetishëm para këtyre veprave madhështore dhe preknin mermerin sikur të paskëshin dashur “të thithnin” energji fizike dhe intelektuale nga Ati i tyre i përjetësuar. Shtatoret e ngritura për të ιnderuar Hajdar Alijevin qëndrojnë me dinjitet përkrah monumenteve të tjera: Kulla e Virgjëreshës (Kιz Kalasι, shekulli XII), Minareja Sιnιk-kala, shekulli XI, Divan Khan (Godina e Gjykatës), Mauzoleu i astronomit Seida Bakuvi (shekulli XIV), pallati Shirvan Shah (sot muzeum), që mbisundojnë kodrën në pjesën e vjetër të qytetit. Në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s janë përfshirë pothuajse të gjithë monumentet e sipërpërmendur, si dhe plot të tjerë, anekënd Azerbajxhanit. Baku, ndodhet në Lindje të vendit, në bregun jugor të Gadishullit Apsheron, i cili përparon dhjetëra kilometra në brendësi të Detit Kaspik. I përmendur në dokumente për herë të parë në shekullin IX, Baku u shndërrua në një qendër kulturore të rëndësishme të Hanatit Shirvan, që u përfshi në Persi (1509-1806), me përjashtim të viteve 1583-1606, gjatë të cilëve u ndodh nën sundimin e Perandorisë Otomane. Ndërsa në periudhën 1723-1735 u pushtua nga cari rus Pjetri I. Më 1806, Baku u bë pjesë e Perandorisë Cariste dhe, në gjysmën e dytë të shekullit XIX bëhet një nga qendrat më të mëdha industriale të Rusisë. Në kohën e luftës civile ra në dorë të trupave britanike (1918-1919).

Duke u rikthyer tek shqiptarët e Kaukazit, theksoj se Mbretëria Shqiptare, si një ngrehinë shtetërore e hershme dhe e rëndësishme, e shfaqur në pjesën veriore të Azerbajxhanit të sotëm, shtrihej nga Kaukazi i Vogël, në rrjedhën e poshtme të lumenjve Kura dhe Araks, deri në degëzimet verilindore të vargmaleve të Kaukazit të Sipërm. Shqiptarët kaukazianë, sikurse shprehej Straboni, jetonin midis “Iberikëve dhe Detit Kaspik”. Sipas të dhënave të gjeografit Aleksandrin Ptolemeu, Shqipëria kufizohej në Veri me një pjesë të Sarmacisë, në Perëndim me Iberinë, ndërsa në Jug me një pjesë të Armenisë. Sidoqë kufijtë politikë të Shqipërisë nuk ishin të qëndrueshëm dhe ndryshoheshin shpesh, mund të thuhet se, në përgjithësi, territori i këtij vendi, në periudhën helenistike përfshinte trevat e Azerbajxhanit të sotëm dhe krahinat jugore të Dagestanit. Në dritën e dëshmive të autorëve të lashtësisë dhe të gërmimeve arkeologjike, Shqipëria Kaukaziane na përshfaqet si një vend i pasur, pjellor e me një popullsi të dendur. Nga pikëpamja etnike, autorët greko-romakë thonë se ishte tepër e larmishme. Numri i fiseve shqiptare arrinte në 26. Të dhënat arkeologjike na bindin se bashkimi fisnor shqiptar u bë realitet duke filluar nga gjysma e dytë e mijëvjetshit I para Krishtit. Në territorin e Shqipërisë Kaukaziane kanë banuar edhe fise të tjera, që nuk kishin zanafillë shqiptare.

Nga fundi i mijëvjetshit I para Krishtit dhe veçanërisht në shekujt e parë të erës sonë, Shqipëria Kaukaziane, në burimet e shkruara paraqitet si një shtet me ekonomi të zhvilluar e të qëndrueshme. Toka punohej me kujdes, tregtia lulëzonte krahas pemëtarisë, vreshtarisë, perimtarisë e bimëve të njohura nën epitetet “teknike” dhe “industriale”. Edhe poçeria shkëlqeu me një morì prodhimesh plot fantazi. E njëjta mund të thuhet për artet e aplikuara – gravura në gur, në kocka e në dru. Gjithashtu prodhohej qelqi dhe praktikohej mjeshtëria e endjes së pëlhurave.

Dokumentet flasin për sisteme ujitjeje modernë për kohën, për mbarështimin e kuajve dhe të zogjve, për ushtrimin e peshkimit në brigjet e Detit Kaspik, si dhe për përpunimin e mineraleve. Qysh në epokën e bronxit, shqiptarët kanë qenë të famshëm për shfrytëzimin dhe përpunimin e hekurit, bakrit dhe arit, gjë që na shtyn të heqim një paralele me fisin ilir të pirustëve, pararendës i shqiptarëve në Ballkan, të cilët punuan në mesjetë në Malet Apuseni të Rumanisë, në përgjigje të kërkesës së sundimtarëve të këtij vendi. E njëjta kërkesë duhet të ketë ardhur për mjeshtrat shqiptarë edhe nga Kaukazi. Kjo pjesë e botës, me pasuri të shumta ka tërhequr qysh herët vëmendjen dhe interesin e shumë njerëzve nga vise të ndryshme të globit. Njëherazi, që aty ose përmes Kaukazit kalonin rrugë të rëndësishme tregtare, përfshi atë të mëndafshit, që e lidhnin me kontinente të tjera.

Në Shqipërinë Kaukaziane njohu zhvillim të madh nxjerrja e kalcedonit, ametistit, agatit dhe gurëve të tjerë të çmuar. Qysh herët, shqiptarët e Azerbajxhanit ushtronin disa mjeshtëri artistike që mbështeteshin në lëndët e para vendore. Përvehtësimi i të fshehtave të metalurgjisë dhe të përpunimit të metaleve pat zënë fill qysh në epokën e bronzit të hershëm dhe kishte në themel pasuritë e vendburimeve të pasura në bakër. Në vendbanimet e hershme të shqiptarëve janë zbuluar punishte që prodhonin objekte prej qeramike dhe bronzi. Nga këto të fundit përmendim shpatat e gjata, sëpatat, topuzët për luftë, thikat, shtizat, si dhe enët e përmasave dhe vëllimeve të ndryshme. Janë gjetur edhe gravura me skena gjuetie, byzylykë, unaza dhe tokëza. Objektet prej hekuri, që u shfaqën më vonë, përfaqësohen nga shigjeta, thika etj, në shumicën e rasteve të prodhuara sipas modeleve në bronz.

Kultura Jalojtepe (shekulli IV para Krishtit – shekulli II para Krishtit), na ofron monumentet funerare të Shqipërisë Kaukaziane, që përmbajnë një inventar të pasur varrimi (vegla pune, armë, vazo prej argjili, bizhuteri).

Në fillim të mesjetës, mjeshtrat shqiptarë shënuan suksese të mëdha në prodhimin e enëve metalike. Është koha kur hyjnë në përdorim të përditshëm enët e objekte të tjera të kuzhinës prej argjendi. Në to hasim shpesh figura kafshësh e zogjsh. Më të njohurat janë një buki prej bronzi, që ndodhet në Muzeun e Luvrit (Francë), një bucelë uji, në Ermitazh (Rusi), një enë prej bronxi (pò në Ermitazh) etj. Në muzeumet në Baku (Azerbajxhan), Moskë, Sankt Petërsburg dhe sidomos në Bernë (Zvicër) gjenden ekzemplarë të rrallë të punuar në metal nga mjeshtrat shqiptarë.

Zbukurimet e zbatuara në metale nuk paraqitnin vetëm figura gjeometrike, por edhe imazhe bimore, zogj, kafshë, më pas edhe diellin e njerëzit, duke u bërë jehonë traditave të tejhershme të shqiptarëve. Shumica e objekteve artistike kanë të gdhendur emrin e mjeshtrit përkatës dhe datën kur e ka krijuar. Në enët metalike kish mbishkrime nga më të ndryshmit, vjersha, zakonisht në gjuhën arabe. Zbukurimet prej bronzi i hasim edhe në monumente arkitektonike, si në Pallatin e Shirvanshahëve, në Baku (shekulli XV), në Pallatin e Hanëve, në Sheki (shekulli XVIII) etj. Mjeshtrat shqiptarë kryenin edhe punime bakri, rreth tetëdhjetë lloje, që kallajiseshin.

Të dhëna të shumta dokumentare dëshmojnë për lidhjet e ngushta të shqiptarëve me fiset e Transkaukazit, me banorët e Rrafshnaltës Iraniane, Sirisë, Egjiptit, rajonit rreth Detit Egje, Kaukazit Verior, zonës parakaukaziane, Pellgut të Vollgës, rajoneve në Veri të Detit të Zi, si dhe të Evropës Perëndimore. Autorët e lashtësisë, – Straboni, Pliniusi, Ptolemeu, – përmendin mbi tridhjetë qytete të mëdhenj e vendbanime të tjera, që ndodheshin në territoret e Shqipërisë Kaukaziane. Rrënojat e shumë syresh janë ruajtur deri në ditët tona, përfshi Gabalën, “qytetin ballor” të Shqipërisë, siç e cilësonte Pliniusi. Në këtë qendër të madhe tregtare, artizanale, administrative dhe artistike, në shekujt I – IV të erës sonë e kishin rezidencën perandorët shqiptarë. Më pas ky qytet u bë selia e vezirëve sasanidë. Në shekullin VI, si rrjedhojë e fuqizimit të dyndjeve të fiseve veriore, qyteti Gabalë e humbi rolin e kryeqytetit, duke mbetur gjithsesi qendra fetare e Shqipërisë dhe vendi ku vinte vazhdimisht arqipeshkvi shqiptar.

Në periudhën helenistike, në gji të popullsisë së lirë të Shqipërisë bëhet diferencimi në të varfër e në të pasur. Shqipëria, që kishte dhe priste monedhë të vetën, ushtri dhe perandor, qysh në shekullin I para Krishtit u përball me synimet ekspansioniste të mbretërve të Armenisë, të cilët hera-herës mundën të shtinin në dorë disa krahina të Shqipërisë.

Në vitet ’60 para Krishtit, territoret e shqiptarëve, ashtu si të popujve të tjerë të Transkaukazit, u dyndën nga Perandoria e Romës. Pompeu dërgoi në Shqipëri ushtri të pajisura me mjetet luftarake më moderne për kohën. Në krye të shqiptarëve ishte mbreti Orois, i cili vendosi t’i kundërsulmonte romakët me ushtrinë e vet prej 40.000 vetësh. Në radhët e saj bënin pjesë edhe femra, duke i dhënë krahë legjendës, sipas së cilës shqiptarët kishin thirrur në ndihmë amazonat. Pompeu doli fitues, por, duke mos ia dalë mbanë ta mposhtte tërësisht e përfundimisht qëndresën e shqiptarëve, marshoi drejt brigjeve të Detit Kaspik. Si rrjedhojë, romakët nuk mundën ta shndrronin Shqipërinë në një provincë të perandorisë së tyre.

Një ngjarje domethënëse në historinë e Shqipërisë së gjysmës së dytë të shekullit I para erës sonë, ishte instalimi atje i dinastisë parfiane Arsakid, e cila, me ndërprerje kohore të vogla, e sundoi deri në fillim të shekullit VI. Ajo ndoqi një politikë elastike, çka bëri të mundur konsolidimin e pozitave të Shqipërisë në rrafsh ndërkombëtar. Sipas të dhënave dokumentare, në atë periudhë Shqipëria shtrihej në një territor mjaft të gjerë, që nga lumi Kura, deri në rajonin e sotëm Akstafa.

Në vitet ’80 – ’90 të erës sonë, romakët ndërmorën një fushatë tjetër kundër Shqipërisë, për të cilën flet epitafi në shpatet e malit Byjykdash: “Në kohën e perandorit Domician Cezar Augustus Germanicus Lucius Iulius Maximus (centurion) i legjionit XII Fulminata (vuri këtë mbishkrim). Por edhe këtë herë romakët dështuan dhe u detyruan të largoheshin së andejmi. Koincidencë ose jo: në fillimshekullin II, në kohën e luftrave fitimtare të perandorit Trajan, ndër popujt e Ballkanit, vetëm shqiptarët nuk u bënë shtetas të Romës.

Dhjetëvjetshat e parë të shekullit II veçorizohen nga fuqizimi i shteteve kaukaziane. Romakët, ashtu siç përshkruhet në një dokument, patën me “shqiptarët dhe me iberikët marrëdhëniet më të mira të miqësisë… Adriani i mbushte me dhurata perandorët, por këta nuk i përfillnin ftesat për t’i shkuar për vizitë”.

Përsa i përket historisë së Shqipërisë së Azerbajxhanit, në shekujt II – III, dokumentet janë të varfër. Ndoshta ka qenë fjala për një “intermezzo” paqeje: Roma dhe Parfia, duke u drobitur nga luftrat e njëpasnjëshme, mbase nuk kanë qenë në gjendje të përzjeheshin në punët e brendshme të rajonit kaukazian.

Shqipëria Kaukaziane ka ekzistuar si entitet tërësisht i pavarur deri në shekullin IV të erës sonë dhe në të bënte pjesë edhe Azerbajxhani i sotëm. Paskëtaj territori i Shqipërisë Kaukaziane u bë pré dyndjesh të panumërta shkretuese nga ana e fiseve të ndryshme kaukaziane, që vinin nga Veriu. Në shekujt V -VI u intensifikuan mësymjet e hunëve, ndërkohë që, duke kaluar përmes ngushticës Derbent, Shqipërinë e dyndën edhe hazarët. Për mbrojtjen e kufijve, në pjesën veriore të Shqipërisë Kaukaziane u ndërtuan fortesa, si dhe kështjellat Beshbarmag, në Veri të Apsheronit; Gilgilçaj (Shabran), vetëm 23 kilometra larg Beshbarmagut; murana Berbent (gërmadhat e kësaj ruhen edhe sot e kësaj dite), në afërsi të qytetit të madh Torpag – Galla, në Veri të qytetit Tarku.

Në kohën e sundimit të Jezdigerdit II, gjendja e popullsisë u përkeqësua më tej, taksat e tatimet u ngjitën në kuota të papara ndonjëherë. Për këtë arësye, shqiptarët, bashkë me armenët e gjeorgjianët, në vitet 450 – 452 dhe 481 – 484, ngritën krye kundër sasanidëve.

Në fund të shekullit VI dhe fillimin e shekullit VII, në Shqipërinë Kaukaziane u instaurua pushteti Gardman, – me kryeqytet Bardën, – i dinastisë së Mihranidëve. Xhavansiri (637 – 680), më i famshmi i kësaj dinastie, ndoqi një politikë të matur. Në të katër anët e Shqipërisë Kaukaziane u ndërtuan qendra dhe objekte kulturore. Edhe shkenca eci përpara.

Popullsia e Shqipërisë Kaukaziane fillimisht ishte pagane. Nën ndikimin e Akamenidëve, Partianëve dhe sidomos Sasanidëve, u adoptua edhe Zoroastrianizmi. Krishterimi aty filloi të ushtrohej në shekullin IV, pra në epokën sasanide. Pushtimi arab dhe ajo që u quajt kriza kalcedoniane, e shpërbëu Kishën në Shqipërinë Kaukaziane. Duke nisur me shekullin VIII, shumica dërrmuese e popullsisë vendëse u konvertua në Islam.

Nuk janë të pakët studiuesit dhe hulumtuesit, që mendojnë se Shqipëria Kaukaziane nuk duhet të ketë lidhje me Shqipërinë tonë, që ndodhet në Ballkan, por nuk kanë asnjë dokument apo tjetër argument të besueshëm për të mbështetur opinionin e tyre. Është gjithaq e vërtetë që, deri në këto momente, as ne nuk disponojmë dëshmi bindëse, të shkruara, për të pohuar me zë të lartë dhe shkencërisht një lidhje të mundshme midis Shqipërisë së Ballkanit dhe asaj të Kaukazit. Por, nga ana tjetër, nuk ka se si të anashkalohen një seri veçorish e tiparesh themelore, të cilat të dy popujt, shqiptar dhe azerbajxhanas, i kanë të përbashkëta, sidomos ato që lidhen me karakterin dhe me konstitucionin shpirtëror, me qëndrimin e dashurinë e pakufishme ndaj atmëmëdheut e ndaj gjuhës amtare. Madje edhe pamja fizike e shqiptarëve në të dy gadishujt, ballkanik e kaukazian, është tejet i ngjashëm, në mos po i njëjtë. Siç e vumë në dukje më sipër, “Të bukur, shtatlartë, flokëzinj e sygështenjë” thonë autorët e lashtë për shqiptarët kaukazianë. Dhe, nuk e kemi aspak të vështirë që të na duken njësoj si malësorët e Azerbajxhanit të sotëm, e Dagestanit e të Shqipërisë Ballkanike. Edhe përshtatja e tyre në të njëjtat kushte klimatike e të reliefit na shtyn të bindemi se kemi të bëjmë me një zanafillë të përbashkët të tyre.

Një argument më shumë, që do t’i përligjte hapat e mëtejshëm në kërkim të fakteve, është se, për shkaqe, tanimë të njohura, – luftra, shkëmbime popullsish, deportime e shpërngulje me dhunë, – edhe shqiptarët të mos kenë bërë përjashtim nga dukuritë e sapopërmendura. Pra, nuk ka çudi që një ditë pandehmat e vagëta të shndërrohen në teza themelforta.

Më e mundshme dhe më e besueshme na duket vajtja e shqiptarëve nga Ballkani në Kaukaz, edhe për faktin që një kah i tillë ka ekzistuar gjatë kohërave: nga Ballkani njerëzit niseshin drejt trevash të largta, në kërkim të një jete më të mirë, më të begatë e sidomos më të qetë, jo anasjelltas.

Në veprën “L’Albania: notizie geografiche, etnografiche e storiche (1901), të autorit italian Arturo Galanti, tërheqin vëmendjen disa të dhëna, që na duken me interes. Ai vëren se disa historianë armenë janë të mendimit se në shekullin VII të erës sonë, të ndodhur nën trysninë e kazarëve dhe të popujve të tjerë endacakë, banorët e Shqipërisë Kaukaziane, që ata e quajnë Arganie, u shpërngulën në Armeni. I njëjti autor është i mendimit se bëhet fjalë për ngjashmëri ndërmjet shqiptarëve të Ballkanit dhe atyre të Kaukazit. Në mbështetje të tezës së vet, Arturo Galanti ve në dukje se Anglia e lashtë thirrej Albion. Malësorët e Skocisë e quajnë vendin e tyre Albany. Alba është një emër që hasej dendur edhe në Italinë antike: Alba Longa në Lacio; Alba Fucense në trevat Marsi; Alba Pompeia, sot Alba; Albium Ingaunum, sot Albenga; Albium Intemelium, sot Ventimiglia; fisi Albici në Liguria. Por edhe në Spanjë e në Galinë e lashtë ndeshim në emrin Alba. Të gjithë kemi dëgjuar për qytetin Albì në Provansë, nga i cili morën emrin heretikët albigezë në shekullin XIII. Edhe në Rumani ka një qytet me emrin Alba Iulia. Autori e shpjegon këtë ngjashmëri verbale me faktin që të gjithë ose pothuajse të gjithë emrat kanë në rrënjë alb, alp, që kanë kuptimin i bardhë dhe mal i lartë (majë e lartë me dëborë). Për më tepër, thuajse të gjithë vendet e lartpërmendur janë malorë.

Rilindasi Jani Vreto, në librin e vet Apologjia, botuar qysh më 1878, tezës, sipas së cilës shqiptarët në trevat ku jetojnë sot, kanë ardhur nga Kaukazi (tezë e mbështetur edhe nga dr. Jovan I. Deretić, në artikullin Arbanasët – Shqiptarët, origjina e tyre dhe mbërritja në Serbi), i jep një përgjigje tepër të veçantë dhe kuptimplotë. Ai ka shqyrtuar një sërë dokumentesh dhe fjalë të lashtësisë klasike dhe paraklasike, që kanë rrënjë të njëjtë me fjalët shqipe që përdoren edhe sot e kësaj dite. Në këtë kontekst, Jani Vreto ve në dukje se, në rast se shqiptarët nuk do të kishin qenë autoktonë në trevat ku gjenden edhe sot, por do të kishin qenë barbarë, të ardhur gjatë migrimeve pas Krishterimit, atëherë nuk mund të shpjegohej identiteti apo njëjtësia e gjuhës shqipe me gjuhën e lashtë homerike e madje parahomerike. Më tej, ai thekson se gjuha klasike nuk flitej më në shekullin VII pas Krishtit.

Më anë tjetër, profesori Sabri Musliu, në esenë e vet “Shqipëria e Kaukazit dhe shqiptarët” (Prishtinë, 2009), shprehet qartë se interesi që ngjall kjo temë nuk është vetëm shkencor, por edhe politik. Kështu, gjatë 150 viteve të fundit, historia tepër shpesh është shfrytëzuar nga politika ultranacionaliste dhe është keqpërdorur, sidomos në Ballkan, ku shtetet që janë bërë të tillë para të tjerëve, kanë shkelur të drejtat e vendeve fqinj që ende nuk ishin bërë shtete të pavarur të mirëfilltë. Në një zë me historiografinë shqiptare, edhe Musliu e ka hedhur poshtë pseudoteorinë e prejardhjes së shqiptarëve nga Kaukazi, në favor të tezës së zanafillës ilire të tyre.