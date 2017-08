Shqipëria më shumë shpenzime se Polonia e Serbia, ja sa kushton një i burgosur

Kostoja e një të burgosuri në Shqipëri në total është rreth 9 mijë euro në vit, ndër më të lartat në ish – vendet komuniste. Duke iu referuar një raporti të hartuar nga prezenca e OSBE dhe Drejtoria e Burgjeve, një i burgosur i kushton shtetit shqiptar nga 369 euro deri në 1380 euro në muaj sipas kategorive. Një i paraburgosur ka kosto ditore 14.63 euro, një i burgosur që vuan dënimin i kushton shtetit 12.3 euro në ditë dhe një i dënuar por i sëmurë i kushton shtetit 46.23 euro në ditë sipas raportit të hartuar. Vetë Ministria e Drejtësisë është shprehur se kostoja reale mujore për një të dënuar është 800 euro, afërisht 9 mijë euro në vit.

Shifra rezulton shumë më e lartë krahasuar me vendet në zhvillim. Në një intervistë dhënë në vitin 2014, një prej titullarëve të sistemit serb të burgjeve thotë se kosto mesatare vjetore për një të burgosur është rreth 7 mijë euro në muaj, ose rreth 15 dollarë në ditë, raporton Scan.

Bullgaria e Ukraina kanë kosto edhe më të ulëta për të burgosur, të cilat arrinin deri 3 euro për të burgosur në ditë, për një total prej rreth 1 mijë eurosh në vit. Në Kroaci, një i burgosur i kushton shtetit rreth15 mijë euro në vit.

Disa prej shteteve me koston më të lartë për të burgosur janë San Marino me 270 mijë euro në vit, dhe Suedia me 220 mijë euro në vit. Në shtetet e Bashkuara të Amerikës, kosto vjetore e një të burgosuri është rreth 30 mijë euro, ndërsa në Britani afërisht 48 mijë euro.

Kostoja vjetore e një të burgosuri

Shqipëri 9 mijë euro

Serbi 7 mijë euro

Ukrainë 1 mijë euro

SHBA 30 mijë euro

San Marino 270 mijë euro