Shqipëria mbetet pa trajner, De Biasi jep dorëheqjen

Tekniku italian Gianni De Biasi ka deklaruar se që nga dita e sotme nuk do të jetë më trajner i Kombëtares Shqiptare të Futbollit.

Këtë fakt e ka konfirmuar vet De Biasi në një konference shtypi nga Federata Shqiptare e Futbollit, së bashku me Presidentin e FSHF Armand Duka.

“Që nga dita sotme nuk jam më trajner i Kombëtares Shqiptare. Dëshiroj të theksoj se që nga dita e sotme do të largohem nga drejtimi skuadrës përfaqësuese duke mos pasur një ekip me të cilin të punoj. Po largohem me shumë vështirësi, por i vetëdijshëm që cikli im në këtë grup ka mbaruar.

Falënderoj të gjithë ata që bashkëpunuan në rritjen dhe zhvillim e projektit të Shqipërisë që na çoi në rangun e 22 të FIFA-s”, tha De Biasi para gazetarëve.