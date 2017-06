Shqipёria nё Udhёkryqin e Socialistёve

Nga Klodian Gradeci

“Ata qё falin lirinё nё shkёmbim tё sigurisё, nuk do tё kenё dhe nuk do tё meritojnё asnjёrёn nga tё dyja”. Benjamin Franklin

Momenti qё jemi duke jetuar, fare mirё, mund tё bёhet njё pikё kthese historike nё jetёn politike shqiptare. Tё lidhur rreth njё qarku krizash tё rёnda drejtimi politik, pёrkatёsia e vlerave reciproke dhe qytetare qёndrojnё si idealet mё tё rёndёsishme qё shoqёria fatmirësisht nuk ёshtё e gatshme t’ia dorovisё “baballarëve” tё partive politike nё vend.

Ёshtё kohё e pakuptimtё udhёheqёsie. Natyra e pёrbashkёt e marrёdhёnieve njerёzore qё janё duke inspiruar “baballarёt”, ёshtё vёtёm nё llogjikёn e tregёtisё. Dogma boshe, tё lodhura dhe pa histori, pёrcaktojnё shumё mё mirё se pёr çfarё qёndrojnё nё krye tё podiumeve njёvendёshe apo editorialesh kёta “baballarё”. Vakumi ideologjik ёshtё thellёsia e trishtё ku gjendet politika jonё.

Kapitaleve njerёzore qё ekzistojnё brenda forcave politike, nёse nuk i mbyllet goja nёpёrmjet izolimesh sipas modeleve tё dёshtuara, atёherё kundёr tyre pёrdoren kёrcёnime dhe njollosje. Ndёrsa angazhimeve civike u vidhet nisma nёpёrmjet shpirtrash tё shitur qё mendojnё se kanё ekskluzivitetin e lapsit dhe gomёs.

Ёshtё kapitali social, me larminё e formimeve dhe origjinave qё mund tё japё atё qё e ka rrudhur sot shoku, miku, servili, besniku apo gazetari me penё hua qё pёrdoret rёndom nga “baballarёt”. Me kёto lloj kallёpesh qё vetёdishёm rrethohen kёta “baballarё”, kanё zvenitur çdo shpresё dhe mundёsi pёr njё formulim tё njё alternative fituese qё tё çon nё fitore elektorale.

Tentativat pёr tё krijuar njё kulturё apolitike nёpёrmjet komunikimeve mёvetёtare nё Twitter, janё koncepti braktisёs i besimit nё fitore dhe strukja pёr t’u pёrballur me disfatat nё prag tё derёs. Mbyllja e veshёve pёr tё mos dёgjuar trokitjen nuk do tё thotё qё ajo derё do tё rri e mbyllur. Mbajtja e çelёsit nё rripin e kanotjerёs nuk ofron pёrveç se besimin e humbur.

Konteksti i mesazheve dhe ngjarjeve qё pёrcaktojnё qёllimin personal pa njё pёrmbajtje thelbёsore dhe nёn kontrollin e disiplinёs sё rreptё (dikur quhej diktatura e proletariatit) kanё devijuar arsyen e mirёfilltё pse duhet tё votohen kёta lloj “baballarёsh”. Madje ky mentalitet drejtimi tenton amoralshёm tё bejё nё njerёzit si dikur uniformat kineze. Edhe ato pak identitete dhe kapitale sociale kёrkon ti mbysё nё mёngёt e ngushta qё mban veshur duke pёrbuzur zgjerimin me potenciale reale sepse kёshtu do tё rrezikonte hapёsirёn personale.

Ku ёshtё Shqipёria kёtu? Shqipёria keq qeveriset dhe kjo ёshtё duke u kthyer si forcё e zakonit. Ndёrkohё njё pyetje tjetёr mё ngacmon koshiencёn brenda vetes. Ku ёshtё Partia Socialiste? Ku ёshtё roli saj. Çfarё do tё ndodhё?

Deputetёt e Partisё Socialiste dhe delegatёt e Kongresit tё sapo zgjedhur, do tё vihen nё mёnyrё tё pёrsёritur pёrballё quravitjeve tё njohura se na vodhёn ditёn pёr diell por ne do tё fitojmё. Serenata ёshtё ajo e njohura. “Ne do tё fitojmё”, ashtu, me tё njёjtёn forcё si fituat ju. Ne kemi ngritur njё strukturё qё tregoi fare mirё se si mund tё numёrohen votat qё tё nxjerrin fitues (kjo tё paktёn nё parti). Ne kemi njё polici tё votёs. Ne do t’i hapim derёn e demokracisё kёtij vendi nёpёrmjet policimit tё votёs sё lirё.

E njёjta oratori teorike do tё vijojё me fjalitё e tejzgjtura ku vёshtirё t’ia mbash mend domethёnien, analizёn apo qёllimin e pёrbashkёt. Nuk besoj se ndokush mund tё mё thotё se mban mend diçka nga oratoria e dikurshme e Ramёs. Madje kush mund tё mё thotё se çfarё tha dje qё ju mbani mend nga Ai. Asgjё. Kjo sepse ai nuk thotё mё prej kohёsh asgjё.

Nёse personalitete dhe kapitale sociale tё shquara nё PS mund t’i identifiosh pёr platforma, vlera, parime, vizione, si ato qё me guxim janё duke u shpalosur nga Malaj, Harasani, Pino, Islami, Mejdani, Haxhiymeri, Ulqini, etj, kush mё thotё se çfarё mbani mend nga lideri aktual i PS-sё. Çfarё gjёje esenciale ka arritur Rama ta lidhё kuptueshёm me interesin e qytetarit. Ai nuk inspiron mё. Ka kohё qё bashkё me humbjen e inspirimit Rama edhe informacionin e ka reduktuar nё njё togёfjalёsh nё Twitter.

Vallё ky do tё jetё mesazhi qё kjo shoqёri pret! Pse? Qёllimi personal i individit Rama do tё vazhdojё tё jetё preokupimi kryesor i takimit kongresual? Kur para 6 vitesh socialistёt e pajtuan pёr tё risjellё forcёn politike nё fitore elektorale dhe qeverisje, Pse? Kur i gjithё organizmi i PS-sё u ristrukturua dhe u votёbesua, i vetmi njeri qё pati frikё tё bёhej pjesё e kёtij procesi ishte pozicioni i Edi Ramёs.

Çfarё do tё ndodhё me ju kёtё rradhё tё nderuar deputetё dhe delegatё tё PS-sё! A do tё demaskoni edhe ju grupet revizioniste brenda jush? Apo akoma mё shumё se kaq! Do tё duartrokisni fort kur nga podiumi njёvendёsh, amerikanёt dhe evropianёt do tё marrin pёrgjigjen qё e kanё hak pёr mbёshtetjen e munguar ndaj liderit tё PS-sё? Pёrçmimi ndaj tyre do tё ishte pёrçmim ndaj vetes.

Lojrat mbi tryeza kohёfituese si ajo e grupit tё juristёve tё PS-sё pёrballё seriozitetit tё ndёrkombёtarёve nuk janё mё tё dobishme. Interesi i grupeve tё caktuara pёr tё mos humbur tё drejtёn e ndёrmjetёsimit nё sytё e presidentit tё ardhshёm nё emёrimet e trupёs sё gjykatёsve janё emblema e kapjes sё shtetit ashtu siç ёshtё kapur edhe partia.

Por kjo s’ka pse tё jetё prapaskena e kongresit socialist. Ju tё zgjedhurit delegatё nuk keni pёrse tё falni lirinё nё shkёmbim tё sigurisё, sepse siç thotё presidenti Benjamin Franklin, “nuk do tё keni dhe nuk do tё meritoni asnjёrёn nga tё dyja”. Nёse ju do tё prisni kohё pa fund, atёherё do tё jetё shumё vonё pёr tё evituar Berishёn 3. Kjo edhe pёr njё fakt. Vazhdoni kёshtu dhe PS-ja do tё duhet mёshirёn ta kёrkojё tek zoti sepse elektorati do t’ju ketё harruar.

Mirёsia juaj nuk duhet tё falet nё dorёn e huasё, pёrkundrazi ju mund tё realizoni refleksionin e munguar dhe t’i ktheni partisё socialiste historinё e suksesit, besimin tek liria dhe kthimin e koncepteve dhe moralit nё politikё. Dhe kjo nuk mund tё bёhet me ata qё s’fitojnё. Zgjidhni lirinё dhe jo pushtetin.