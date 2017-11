Shpërthejnë mediat: “Apokalipsi ka ngjyrë blu të errët, ka shijen e lotëve të Buffonit”

Shtypi sportiv italian ka qenë shumë i ashpër me në titujt e sotëm pas eliminimit të “të kaltërve” nga Suedia në fazën play off të Botërorit. Për Gazzetta Dello Sport ky është: “Fundi, Italia pa Botëror pas 60 vitesh”.

Edhe më kritik titulli i Corriere Dello Sport “Të gjithë jashtë”. TuttoSport gjithashtu nuk kursehet ndaj kombëtares: “Të gjithë në shtëpi”.

Në Spanja As shkruan në ballinë: “Italia nuk do të shkojë në Botëror”. Ndërsa Marca: “Një Botëror pa Italinë”.

“Gazzetta dello Sport”: “Italia, ky është Apokalipsi. Ne jemi jashtë Kupës së Botës. Italia jashtë Kupës Botërore pas 60 vjetësh. Mundësitë e harxhuara, një penallti e pavërshëllyer dhe pak fatkeqësi: suedezët shkojnë në Rusi. Nuk do të ketë netë magjike për ne në “Rusia 2018”, ne nuk do të jemi me ju, apo ju me ne. Italia nuk do të marrë pjesë në Kupën e Botës, e cila nuk ka ndodhur që nga viti 1958. 0-0 në “San Siro” është një reflektim i vërtetë i një dështim teknik dhe taktik, për të cilat nuk ka fjalë: dështimi u pjek në Madrid dhe kulmoi në Milano. Pasojat janë të pashmangshme për të parë nëse vetëm Ventura duhet larguar, apo revolucioni duhet të shkojë tejpërtej”.

“Gazzetta dello Sport”, përveç kësaj, u propozon lexuesve të saj një sondazh me katër opsione për stolin: Allegri, Ancelotti, Conte dhe Mancini.

“Corriere dello Sport”: “Axurrët jashtë Kupës së Botës 2018. 1930, 1958 dhe 2018. Për herë të tretë në histori, kombëtarja italiane është jashtë Kupës së Botës. Pa efektin “San Siro”, kthimi me Suedinë përfundoi 0-0. Axurrët paguan vendimet e Venturas, me dy vija të ngatërruara dhe kontradiktore në ripërsëritje, një dëm i pallogaritshëm për Federatën. Përgjegjësia e një dështimi të tillë duhet të vlerësohet në të ftohtë, kur lotët të jenë tharë. Mbaron 0-0, lojtarët qajnë, publiku nuk e beson, Ventura as nuk arrin mikrofonin e “Rai”. Ky moment patjetër do të shërbejë për të bërë një rithemelim, për të marrë një frymë freskie, për të ndërtuar një ekip që duhet të gjejë një identitet”.

Gazetari Ivan Zazzaroni ofron përshtypjet e tij dhe tregon dhimbjen: “Të gjithë në shtëpi, nuk ka alternativë. Unë shkruaj me qetësi, sepse ka disa muaj që shohim të tjerët në Kupën e Botës. Pas 60 vjetësh, ne jemi jashtë, një turp i patolerueshëm i futbollit italian”.

“Tuttosport”: “0-0 në “San Siro”, Italia është jashtë Kupës së Botës, të gjithë në shtëpi. Ne nuk jemi duke shkuar në Kupën e Botës. Në “San Siro”, ekipi i Venturas nuk e mundi dot rezistencën suedeze. Gjëra që vështirë të besohen, që na lënë pothuajse pa gojë dhe me një zhgënjim të madh. Por sonte ne fillojmë të kuptojmë realitetin, i cili flet për një përvojë: Ventura ka dështuar plotësisht. Ai kishte trashëguar një ekip me karakter nga Conte dhe e la në një gjendje të përgjithshme prej konfuzionit”.

“La Repubblica”: “Ekipi i Venturas nuk mundi ta kapërcejë humbjen e Stokholmit. Italia nuk mungonte në finalet e një Botërori që nga viti 1958. Apokalipsi ka një ngjyrë blu të errët, ka shijen e hidhur të lotëve të Buffonit, i cili ka thyer zemrën time. Numri gjashtë i Botërorëve për të mbeti një ëndërr, e cila, po të realizohej, do ta kishte bërë legjendë si i vetmi me këtë arritje”.