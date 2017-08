Shikoni me çfarë i ushqen qeveria ushtarët që shuajnë zjarret

Sali Berisha denoncoi sot mënyrën se si po trajtohen nga qeveria ushtarët e angazhuar me shuarjen e zjarreve në male.

Nëpërmjet një postimi në Facebook, Berisha publikoi denoncimin e një ushtari që zbulon se çfarë i jepet ushtarëve për të ngrënë.

“Mëngjesi qesharak është një vezë e zierë 70 kalori, një domate dhe një copë djathë. Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim si një turp dhe dëshmi e korrupsionit”, – thekson Berisha.

Statusi i Sali Berishës:

Mengjesin qesharak qe u japin tek shuajne zjarret ne malet e Pukes!

Nje veze e ziere 70 kalori, nje domate e dhe nje cope djathe. Duke pershendetur efektivin e ketij reparti dhe te gjithe ata qe marrin pjese ne shuarjen e zjarreve, denoj me ashpersine me te madhe kete qendrim si nje turp dhe deshmi e korrupsionit! Kjo eshte diete e forte per te rene ne peshe! sb

“mirmbrema doktor

shikoje se me cfar e ushqen ushtrin tone noriega bashk me mimi striptisten ku racion eshte dhe ne mengjes ne puke duke fik zjarr jemi batalioni 1010 vau dejes dalim nga ora 5 e mjesit dhe ng ora 10:00 na sjedhin kte ushqim”