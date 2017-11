Sherri i plotë/ Çili-Bushatit: Je nga djemtë ziliqarë të Bllokut, se Rama u bë kryeministër

Ka pasur akuza dhe kundërakuza në emisionin “Të Paekspozuarit” mbrëmë në News 24.

Mes të ftuarve, Henri Çili dhe Andi Bushati ka plasur sherri ndërsa të dy kaluan në fyerje personale mes njërit-tjetrit.

Bushati: Ti hoqe Zhejin dhe Alfred Lelën, kur vendose ti shërbeje Edi Ramës.

Çili: U mërzite me Fatos Nanon sepse të nxorri nga lokali… Kurse tani, bën pjesë te djemtë e mërzitur te Bllokut, jeni nga 4 a 5 ju, se njëri nga ju është bere kryeministër, e ke zili, por unë nuk bie në këtë lloj niveli.

Bushati: Po thuaje.

Çili: Nuk e mendoj kështu, se është banalitet.

Bushati: Nëse unë them banalitete njerëzit qeshin me mua.

Bushati: Njerëzit qeshin me ty sepse thua se çdo 4 vjet duhet të fitojë kryeministri që më bën punë mua. Mua ma më vjen keq që njerëzit qeshin me ty. Ti je me Berishën në 21-janar dhe je me Ramën kur bën kanabisin.

Çili: Nuk kam ndryshuar asnjë ide.

Bushati: Je monument o Çili…

Çili: O Bushat nuk je më gazetar, je pronar, ke financimet e tua okulte…

Bushati: Zero, po zero pra.

Çili: Po zero do thuash ti.

Bushati: Financime okulte e di kush është o, te marrësh kredi me emër tjetër.

Çili: Ke reklama, ke…

Bushati: Unë nuk kam as borxhe në banka, as jetën nuk e kam fallco dhe as nuk fsheh jetën time.

Çili: Bushat, je pronar.

Bushati: Po pate turp për atë që je… unë nuk do dilja në tv.

Çili: Nuk di për çfarë e ke fjalën

Bushati: Bën mirë që bën sikur nuk e kupton se gjithë njerëzit e kuptojnë, rri pa merak.