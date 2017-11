Shenjat që tregojnë se jeni një bashkëbisedues i keq

A janë pjesa më e madhe e bisedave tuaja thjesht diskutime që nga njëri vesh ju hyjnë e nga tjetri ju dalin? Ja disa këshilla të ekspertëve si të kuptoni nëse nuk jeni një bashkëbisedues i mirë dhe çfarë të bëni për këtë

Shumë prej nesh nuk dëgjojnë aspak. Ne jemi vazhdimisht duke pritur radhën të flasim vetë, thotë Gerald M. Goodman, profesor i psikologjisë klinike në Universitetin e Kalifornisë në Los Anxhelos dhe autor i librit “Shkenca intime e komunikimit në marrëdhëniet e ngushta”.

“Ju mund ta përmirësoni vëmendjen tuaj pasi të bëheni të ndërgjegjshëm se sa përgjigje të nxituara jepni, si ndërprisni apo se si kontribuoni duke folur njëkohësisht në biseda”, thotë ai.

Herën tjetër që do të keni një bisedë, jini të vetëdijshëm mbi kohën që dëshironi të ndërhyni me një koment dhe jini të ndershëm mbi atë që po dëgjoni vërtet. Merrni frymë dhe konsideroni nëse komenti juaj do të shtojë diçka të dobishme për diskutimin. Gjuha pozitive e trupit do të ndihmojë gjithashtu për t’i lidhur me bisedën. Pra kujdes, nëse bëni koment shpesh, duke mos e lejuar tjetrin të shprehet.

Pyesni “Si je?” dhe nuk dëgjoni përgjigjen

Sa shpesh ju ndodh të përshëndesni një mik apo pjesëtar të familjes duke i thënë “si je?” pa dëgjuar më pas atë që ata kanë për të thënë? “Shkëmbimet tona të informacionit shpesh kthehen në rutinë”, thotë doktor Goodman. Këto lloj pyetjesh mund ta shkatërrojnë bisedën tuaj dhe idenë e lidhjes që keni me tjetrin.

Herën tjetër që dikush do t’ju përfshijë në një bisedë mos bëni pyetje që kërkojnë përgjigje me patjetër, por shkoni tek arsyeja e vërtetë përse po i flisni atij personi, dëgjoni me të vërtetë se si ndihet dikush. Bëjeni këtë vazhdimisht dhe do të keni marrëdhënie më të mira me shokët, kolegët dhe ata që nuk i njihni edhe aq shumë.

Nuk i lini të tjerët të shprehen

Kur një koleg ju troket në zyrë dhe ju thotë se do të bëjë diçka me ju, nëse ia ndërprisni fjalën pa e lënë të shprehet mirë, mund të krijoni një problem komunikimi me të.

“Kur dikush po përpiqet të shprehë një mendim të thellë, në njëfarë mënyre ai po flet me veten”, thotë Dr. Goodman. Është më mirë ta lini personin të flasë në këtë situatë, sepse kur dikush po flet gjysmë me veten me zë të lartë kjo është një pjesë e mënyrës sesi ai person zgjidh problemet.

Mërziteni me rrëfimet e gjata

Të gjithëve na ka ndodhur të përfshihemi në një bisedë me një person që i pëlqen t’i bjerë rreth e qark bisedës. Ju mund të qëndroni sërish një dëgjues i mirë dhe aktiv dhe të ndihmoni ta çoni situatën përpara, thotë dr. Goodman.

Pyeteni veten, “cila është ideja e asaj që ai/ajo po përpiqet të më thotë?” Kuptoni mesazhin thelbësor dhe shihni nëse mund ta përmblidhni atë në një fjali të vetme. Ju mund të thoni “duket sikur po përpiqesh të thuash…”. Personi tjetër nuk do të ndiejë nevojën ta vazhdojë më gjatë bisedën sepse do të ndihet i kuptuar.

Mendja ju shkon gjetkë

“Kur një mik po ndan me ju një histori të rëndësishme dhe kuptoni se mendja juaj nuk ishte aty, jini të sinqertë për këtë”, këshillon dr. Goodman.

Ndërpriteni duke i thënë “Më vjen keq por nuk e pata mendjen për një minutë, mund ta përsërisësh atë që po thoshe?” Kjo do ta bëjë atë që po ju rrëfen të ndihet edhe më i afërt me ju prej sinqeritetit dhe do të kuptojë se ju jeni të interesuar të dëgjoni historinë. Kjo shpesh krijon një besim më të madh mes bashkëbiseduesve.

Lodheni shpejt nga bisedat për punën

Nëse jeni shpesh subjekt i telefonatave të gjata të punës që kthehen në monotone, ku tundoheni të merreni me gjithçka tjetër veçse të mos i kushtoni vëmendje asaj që po thuhet, jeni një komunikues i keq.

Kërkuesit zbuluan se pjesëmarrësit në një test, të cilët dëgjonin një mesazh telefonik monoton mbanin mend vetëm 29 për qind të informacionit nga një pyetësor i bërë më pas.

Ky studim tregoi që vizatimi ndërsa dëgjoni një bisedë, i bën njerëzit të qëndrojnë të përqendruar dhe të mbajnë mend më gjatë informacionin.

Bëni vazhdimisht shumë gjëra njëherësh

Nëse jeni në kompjuter dhe ndërkohë po përpiqeni të bëni gjithçka tjetër, do ta keni të vështirë të përqendroheni te diçka që po ju thotë një mik/e. Por niveli i përqendrimit tuaj varet shumë edhe nga rëndësia e çështjes. Nëse ana tjetër e sheh diskutimin si serioz dhe personal, përkushtohuni në të më tepër.

Nëse nuk mësoni t’i bëni të tjerët të ndihen të kuptuar, mund ta gjeni veten duke u grindur me personat që keni më afër. Përmirësimi i aftësive tuaja komunikuese mund të forcojë më shumë lidhjen me kolegët, miqtë dhe anëtarët e familjes.