Sara Hoxha një mama super seksi, shkëlqen gjatë pushimeve në Hong Kong

Teksa ndodhen prej disa ditësh për pushime në Hong Kongun e largët së bashku me vogëlushin, duket se Sara dhe Ledioni kanë gjetur pak kohë për t’ia dedikuar totalisht njëri- tjetrit.

Në një foto të publikuar nga vetë ajo në rrjetet sociale nga ashensori i hotelit ku po qëndron, Sara duket e mrekullueshme dhe mjaft elegante.

Edhe pse është nënë e një djali të vogël, ajo nuk të krijon aspak këtë përshtypje.

Sara ka veshur një fustan të ngushtë të zi, që ia nxjerr në pah linjat trupore, me flokët e kapura bisht dhe më një tualet shumë të thjeshtë, e ndërsa nuk mbetet mbrapa as Ledioni.

Në një harmoni me njëri- tjetrin, çifti duket në formën e tyre më të mirë. Familja ndodhet me pushime në Hong Kongun e largët, të cilët herë pas here kanë publikuar disa foto me momente të veçanta nga udhëtimi i tyre, ku pjesën më të madhe e zënë postimet me vogëlushin.

Por kësaj radhe, duket se çifti ka bërë një përjashtim të vogël.