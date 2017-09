Rrëfimi i ndjerë i nënës së Olldashit: Në këtë festë Bajrami, ndeza një cigare te varri yt

Në nëntor mbushen 4 vjet nga vdekja e tragjike e ish-ministrit dhe ish-deputetit të PD-së Sokol Olldashi.

Në festën e Kurban Bajramit nëna e tij, Kozeta Mamaqi ka postuar një mesazh prekës në rrjetet sociale.

Ajo thotë se ikja e tij bëri një dëm që nuk riparohet dhe se tashmë u mungon të gjithëve.

Mamaqi rrëfen dhimbjen e nënës për mungesën e të birit: “Vitet ikin Koli na mungon te gjitheve …Ikja e tij beri dem, dem qe nuk riparohet ..fjalet nuk e thajne lotin e shpirtit per te …ne kete feste Bajrami une e ndeza nje cigare aty, bashke me buqeten me lule per te gjithe ju miq…Lulzim Konci”, – shkruan ajo.

Sokol Olldashi humbi jetën në nëntor të 2013-ës në dalje të tunelit të Elbasanit pasi makina e tij doli nga rruga.