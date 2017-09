Roshi: Në Maqedoni do të jetë ndeshje shumë agresive

Mesfushori i Kombëtares shqiptare Odise Roshi, ishte një nga më të mirët në fushë në sfidën ndaj Lihtenshtejnit duke arritur të shënojë edhe golin e avantazhit për kuqezinjtë.

Në konferencën për shtyp para gazetareve, fieraku ka folur për sfidën e datës 5 shtator ndaj Maqedonisë duke deklaruar se do të jetë një ndeshje agresive dhe tepër e vështirë. 26-vjeçari beson te një mrekulli për të kapur vendin e dytë në grup.

Për ndeshjen ndaj Lihtenshtejnit

“Nuk ishte ndeshje e lehtë, pjesën e parë kemi pasur disa probleme sepse ata kanë luajtur në mbrojtje. Jo se kemi luajtur dobët, kemi bërë një pjesë të parë të mirë, por nuk arritëm të shënonim. Pjesën e dytë pastaj arritëm të shënonim 2 gola. Në klub nuk kam pasur shumë minuta, kam ndenjur 3 jave jashtë për shkak të një dëmtimit në gju. Tani jam rikuperuar por nuk po aktivizohem.”

Sfida me Maqedonisë

“E mbaj mend ndeshjen ndaj Maqedonisë, ka qene atmosfere jo e mire me thirrje raciste. Shpresoj që të martë të jetë ndeshje “fair play”. Ata kanë lojtarë cilësorë, i njoh 2-3 lojtarë. Kanë marrë 3 pikë kundra Izraelit dhe do të jetë një ndeshje shumë agresivë. E rëndësishme është të marrim 3 pikë, por dhe1 pikë do të na kënaqte.”

Ndryshimi i De Biazit nga Panuci

“Më pëlqen loja e të dyve se luajnë të dy me krahët. De Biazi më liberal.”

Mundësitë për vendin e dytë

“E pamundura nuk ekziston. Do japim 100 %, sa do marrim është gjë tjetër.”