Ronaldo bën 100, Real fiton me përmbysje. Bajernit i duhet një mrekulli

Real Madrid ka fituar 2-1, me përmbysje, ndaj Bayern Mynih në “Allianz Arena”, duke u vënë në një pozitë të favorshme për të shkuar në gjysmëfinalet e Champions League.

Pjesa e parë u mbyll 1-0 për kampionët e Gjermanisë, por “Los Blancos” përmbysën gjithçka me dy gola të shënuar nga Cristiano Ronaldo.

Portugezi bëhet futbollisti i parë në histori që arrin kuotën e 100 golave në Kupat e Europës, ndërsa Real vazhdon të mbaj gjallë ëndrrën për të fituar Champions League për të dytin vit me radhë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë në të kaluarën. Bayern ka nevojë për një mrekulli në “Santiago Bernabeu”, pas një jave, pasi Zidane e fitoi në transfertë raundin e parë me profesorin e tij Carlo Ancelotti.

Në të 25’Arturo Vidal kaloi në avantazh vendasit, por Cristiano Ronaldo tregoi edhe njëherë përse vlerësohet si lojtari më i mirë në botë, duke përmbysur rezultatin në 1-2 në harkun e 30 minutave të pjesës së dytë.

Goli i barazimit ka ardhur pak pas startimit të pjesës së dytë, duke risjellë kështu edhe balancat në fushë.

Por balancat u prishën në të 61, kur Martinez u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë, duke lënë kështu me 10 lojtarë gjermanët. Të favorizuar nga dalja e Martinez me të kuqe, spanjollët janë hedhur në sulm në kërkim të golit të fitores, gol i cili ka ardhur në të 77.

Goli i dytë për portugezin në mbrëmjen e sotme, nuk i ka dhënë thjesht fitoren “Galaktikëve”, por ka shënuar edhe një rekord personal dhe historik në Champions League për Cristiano Ronaldo, golin e tij të 100 në këtë kompeticion.