Romagnoli-Suso, Milan rikthehet te fitorja, Montella merr frymë

Milan është kthyer te fitorja në kampionat dhe trajneri Vincenzo Montella mund të marrë frymë lirisht, të paktën edhe për dy javë, duke parë se kampionati do të ndërpritet për ndeshjet e kombëtareve.

Kuqezinjtë kanë fituar 2-0 në fushën e Sassuolo-s dhe janë ngjitur në kuotën 19 pikëve në kampionat.

Ka qenë Alessio Romagnoli, mbrojtësi 22-vjeçar, që ka kaluar në avantazh me një goditje me kokë miqtë. Një episod ky që është shoqëruar me protestat e vendasve, të cilët kanë pretenduar se lojtari i Milan kishte bërë faull ndaj portierit Consigli, por arbitri i ndeshjes e ka cilësuar golin të rregullt.

Goli i sigurisë ka ardhur në momentin e 67-të dhe është realizuar nga Suso, golashënuesi më i mirë i “Djallit” në kampionatin italian. Spanjoll ka marrë topin në krahun e majtë dhe, pasi ka shmangur mbrojtësin kundërshtar me një lëvizje të bukur, ka mposhtur Consigli-n me një të majtë të frikshme.