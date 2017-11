Revoltohet Rozana Radi: Kjo është e turpshme, mos luani bixhoz me artin e të tjerëve

Akademia KULT ndan çdo fundvit çmime për fusha të ndryshme të artit, duke nominuar disa nga emrat më të sukseshëm gjatë një viti.

Por mospefshirja në këto lista e këngës ‘Ma thuaj ti’, e cila u shpall fituese e ‘Kënga Magjike 2016’, ka revoltuar Rozana Radin.

Ajo ka mbetur jashtë nominimeve për kategorinë ‘Kënga e vitit’ në çmimet ‘Kult’.

Kjo gjë duket se nuk i ka pëlqyer aspak këngëtares, e cila ka shpërthyer në një status në rrjete sociale.

“Po shikoja nominimet per “Kenga e vitit 2017” nga Akademia KULT! Jam shume kurioze te dija mbi cfare kriteresh i zgjedhin kenget e nominuara ne kete kategori?!!!! Kengen fituese te Kenges Magjike “Ma thuaj ti ” nuk po ma shohin syte!!

Shikoni ju se ndoshta e kam pare gabim.

KENGA E VITIT – – ALBAN SKENDERAJ – “UNE & TI”

ARILENA ARA – “NENTORI”

– FRANC KORUNI – “I SHKRETI MBRET”

– LINDA HALIMI – “BOTE”

– SONI MALAJ – “PER VETE ME MBAJ”

– VLASHENT SATA – “ERDHI DITA

Suksese kengetareve por ka disa kenge ketu qe nuk i njoh! Ndoshta jam gabim por mos ja hani hakun artiseve e mos beni si Franceze. Mos se do zbuloheni keq.Akademia Kult kam pershtypjen qe duhet te ndjeke me me vemendje kompeticionet.PS: Mos luani bixhoz me artin e te tjereve se eshte e turpshme!”