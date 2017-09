RENEA shqiptare, një nga njësitë më të mira kundër terrorizmit në Ballkan

Portali “Military Zone” ka bërë një shkrim mbi repartin e Policisë shqiptare, RENEA, duke e cilësuar si një nga njësitë më të mira kundër terrorizmit në Ballkan.

Në shkrimin e publikuar një muaj më parë theksohet se, reparti i Neutralizimit të Elementeve të Armatosura, i njohur zakonisht nga akronimi RENEA, është njësia kryesore anti-terroriste shqiptare dhe reaguese ndaj incidenteve kritike.

Forca u krijua në fillim të viteve 1990 në përgjigje të niveleve në rritje të krimit në vend pas rënies së komunizmit.

Përgjegjësitë e RENEA janë operacionet e shpëtimit, situatat e pengjeve, kundër-terrorizmi dhe reagimi ndaj formave veçanërisht të dhunshme të krimit.

Që nga viti 1991, njësia ka humbur katër burra në veprim dhe më shumë se dyzet të plagosur.

Aftësitë e tyre konsiderohen shumë mira brenda Shqipërisë dhe në Perëndim dhe janë trajnuar nga GSG.

Përzgjedhja dhe Trajnimi i RENEA

Procesi i përzgjedhjes mbahet vetëm një herë në vit dhe zgjat dymbëdhjetë javë. Më pas, rekrutët trajnohen për nëntë muaj të tjerë në aftësi të tjera të tilla si gjuha, sinjalet, fotografimi dhe bisedimet me pengjet. Kandidatët gjithashtu vazhdojnë t’i nënshtrohen testeve strikte psikologjike dhe fizike.

Vetëm pas një periudhe prej tre vjetësh rekrutimi mund të bëhesh operator i RENEA. Rreth 90 përqind e kandidatëve vijnë nga degë të tjera të policisë dhe të Gardës Kombëtare, ndërsa pjesa tjetër janë ushtarake.

Kandidatët ushtarakë që kalojnë përzgjedhjen duhet gjithashtu të përfundojnë një kurs gjashtë mujor mbi jurisprudencën. Mosha maksimale për përzgjedhje është 26 vjet dhe kandidatët pritet të jenë anëtarë të njësive përkatëse të mëparshme për jo më pak se dy vjet.

Roli i negociatorëve

Prej vitit 1991, negociatorët e njësisë kanë zgjidhur, pa përdorur dhunën, më shumë se 500 nga 600 rastet që kanë të bëjnë me rrëmbyesit dhe profesionet e armatosura.

Të gjithë negociatorët duhet të kenë shërbyer për një minimum prej dhjetë vjetësh me forcën policore dhe janë persona me temperament të mirë dhe balancë mendore, me njohuri të të gjitha dialekteve dhe mentaliteteve rajonale.

Ata kanë një diplomë në ligj ose kanë marrë pjesë në akademinë e policisë.

Përveç kësaj, ata përfundojnë kurse trajnimi me FBI në Akademinë Quantico FBI dhe me agjencitë federale të Shteteve të Bashkuara.

Negociatorët janë të parët që ndërhyjnë në rastet e një okupimi me ose pa pengje.

Askush nuk ndërhyn pa urdhrin e tyre të qartë, përveç rasteve kur pengu është tashmë i vdekur.