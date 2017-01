Recetat shqiptare sipas Chef Alessandro Giampietro, një çmenduri e shëndoshë në kuzhinë

Alessandro Giampietro vendosi të jetojë në Tiranë para shtatë viteve, me idenë e qartë për të sjellë në kuzhinën e vendit të shqiponjave diçka të re, shijet e italisë.

Pas pak kohësh, Chef-i italian fillon dhe eksperimenton pjatat e para me ingredientët e rinj që i kombinon me receta të vjetra dhe të reja, brenda laboratorit të kuzhinës së një restoranti në Tiranë së bashku me asistentët e vet. Të gjithë të rinj. Aty mes pjatave që zbukurohen si të ishin vepra arti, një shije e re: klientët e pëlqejnë dhe ja ku hyn në menu.

Kështu çdo ditë është një aventurë e re për të arritur më të mirën. “Askush nuk e di sa lodhje ka pas një pjate të mirë që ne u servirim klientëve, por kënaqësia është e madhe kur merr një kompliment, që ndoshta nuk do ta kishe pritur kurrë”, thotë Giampietro gjatë një interviste për Hermesnews. Publiku shqiptar e njeh dhe në daljet e tij të përditshme në Tv Living (Tring), ku ai prezanton sekretet e kuzhinës me programin “Cotto & Mangiato”. Nga një dalje televizive dhe intervistë në tjetrën Alessandro Giampietro është sot një prej kuzhinierëve më të kërkuar në gjithë shqipërinë.

Cila ka qenë pjata e parë që keni gatuar dhe kur ?

Kam gatuar pjatën time të parë në moshën 6 vjeç. Ishte një fërgesë më vezë, por unë isha brenda një modeli qe kisha krijuar për veten, pra të një Chefi të madh. Ishte një pjatë e thjeshtë, por për një 6 vjeçar e vështirë. Të gjithë më thanë se ishte shumë e mirë. Gjyshi im punonte në kuzhine, kështu që ky pasion ka qenë i kultivuar me kohë brenda meje.

Çfarë mendoni se keni sjellë nga Italia, në kuzhinën shqiptare ?

Besoj se i kam dhënë fantazi. Kuzhina shqiptare është shumë e mirë, por flasim për një standard që përpunohet gjithmonë dhe është në ndryshim. Unë kam luajtur pak me përbërësit shqiptarë dhe ato italianë. Shoh që dhe të rinjtë shqiptarë, janë shumë të aftë në kuzhinën time. Ata mësojnë vazhdimisht receta të reja që unë ua jap, por kur i lë vetëm, vë re se bëjnë vetëm ato, e kanë më të vështirë të sajojnë diçka vetën, apo të krijojnë atë që unë nuk ua kam shkruar më parë.

Keni thënë një herë se ushqimi ndryshon jetën e njerëzve, se gatuani për ti sjellë në humor. Si ndodh kjo ?

Ushqimi ndryshon jetën e njerëzve sepse influencon tek humori i tyre. Ushqimi është jetë, energji, perspektivë. Një pjatë e mirë përpara, të ndryshon perspektivën që ke për jetën. Është terapi antidepresive. Kur ushqimi është i mirë dhe cilësor kuptohet të ndryshon humorin dhe nëse kjo shoqërohet me një verë të mirë të jep akoma më shumë kënaqësi. Pra është e rëndësishme njohja e ingredientëve për mirëqënien tënde. Pra nuk është e rëndësishme të mbingopesh me ushqim, duhet të marrësh ushqimin e duhur. E rëndësishme është që të tjerët të dinë çfarë të fusin në organizëm dhe çfarë të skartojnë. Unë shoh në treg të shiten shumë ingredientë që duhen shkatërruar, jo shitur. Prandaj duhet patur shumë kujdes kur i zgjedh.

Cila është filozofia që fshihet pas të përditshmes suaj ?

Kuzhina çdo ditë më ndryshon jetën time, meqë jam përherë në kërkim të së resë, ingredientevë të rinj dhe kombinimit të tyre, pra të emocionit dhe entuziazmit. Prandaj kërkoj përherë produktin e ri, e seleksionoj atë. Unë jam në kërkim të furnizuesve të besueshëm, për produktet që fus në restorant.

Produktet vijnë nga Shqipëria apo Italia ?

Produktet vijnë nga Shqipëria dhe Italia. Janë produkte të staxhionuara por dhe të freskëta, si: mishi, proshuta, djathi etj. Gjithçka që lidhet me antipastat dhe pjatat e dyta. Përdorim po ashtu dhe vera shqiptare. Janë të një cilësie të mirë. Unë jam në kërkim dhe cilësisë të mirë shqiptare, e gjitha kjo është një sfidë e përditshme kuptohet. Kërkojmë prodhues që punojnë dhe ofrojnë produkte vetëm bio. Ia kam arritur kësaj.

Publiku ju ndjek në Tv “Living” me emisionin tuaj “Cotto&Mangiato”. Klientët e restorantit tuaj ju njohin nga afër po ashtu në restorant me pjatat e mira, por pyetja jonë është: si është një Chef pas kuintave, kur publiku nuk shikon, çfarë ndodh ?

Jam një Chef që zbavitem duke punuar. Mua më pëlqen të zbavitem kur punoj dhe kjo besoj është dhe filozofia e punës sime. Energji e pastër dhe zbavitje. Adrenalina që vendosim në punë, mes kuzhinës dhe klientit, na bën të fluturojmë, por kjo nuk do të thotë se nuk ka dhe momente nervozizmi. Ndodh kur kërkon të arrish perfeksionizmin. Duhet të jesh prezent kudo dhe të kërkosh më të mirën nga të gjithë. Është si një koncert i madh, ku drejtori duhet të kërkojë më të mirën nga të gjithë instrumentistat. Kjo ndodh dhe në kuzhinë, kur do të arrihet më e mira. Kur shikon se asistentët që duhet të ekzekutojnë detyrat, nuk përgjigjen, atëherë diçka nuk shkon, dhe fillon e nevrikosesh, në mënyrë që ti transmetosh dhe të tjerëve atë që ke brenda, për të arritur rezultatin që kërkon. Dikush që sheh situatën nga jashtë mund të të quajë ‘të çmendur’. Por artistët janë të gjithë ‘të çmendur’. ‘Një çmenduri e shëndoshë’, për të arrirë rezultatin që kërkon. Nuk mund të humbasim kohë kur para ke njerëz që kërkojnë maksimumin prej teje. Njëherë një klient më tha: ”më bërë të arrij Nirvanën”, por unë e di çkam hequr që ai të arrinte Nirvanën. Pra duhet të japësh maksimumin tënd çdo ditë.

Çfarë nuk duhet të mungojë asnjëherë në çdo tavolinë ?

Do të thoja dy gjëra të rëndësishme: vaji i ullirit extra – vergine dhe vera. Me këto dy përbërës nuk duhet të luhet asnjëherë dhe ia vlen gjithmonë të shpenzosh, për ti patur me një cilësi të lartë. Në Shqipëri ka një vaji ulliri shumë të mirë dhe ne kemi mundur ta gjejmë. Vera po ashtu. Këto nuk duhet të mungojnë asnjëherë në tavolinë.