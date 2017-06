Rama-Topallit: Çfarë ke mbjellë po korr. Mos të shkojë mendja se unë e Luli flasim për ty!

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deputetes së PD-së Jozefina Topalli pas akuzave të saj se kandidatët par komisionet e vettingut janë të gjithë miq të tij.

Rama tha se disa prej tyre nuk i njeh far, ndërsa nuk ka asnjë mik. Rama shprehu keqardhjen që Topalli e mbylli karrierën parlamentare në këtë moment me këto deklarata. Lidhur me moskandidimin e Topallit nga ana e kreut të PD-së, Kryeministri e siguroi deputeten se nuk flet kurrë më Bashën për të.

“S’kemi ca të bëjmë Jozefinë do paguash edhe ti çmimin e konformizmit tënd megjithëse bën sikur je e vërtetë.

Nuk kam asnjë mik në këtë listë. këtë Pal Shkambin nuk e kam dëgjuar ndonjëherë.

Unë njoh Ina Ramën dhe jam shumë krenar që ne kemi mbështetur Ina Ramën dhe e keqardhur jam që e e ngre këtu emrin e Ina Ramës. Nuk është mikja ime, por jam krenar që i kemi dhënë mbështetje asaj gruaje që është një nga viktimat e shkeljes së normës dhe parimeve që dhe me vendim gjykatë nuk u la të ushtronte profesionin e saj. Njoh Albana Shtyllën por nuk është mikja ime. Në distancë njoh dhe Sokol Çomon por nuk është miku im. Më vjen keq që e mbylle me kaq nivel të ulët karrierën tënde parlamentare për këtë moment, se jam e bindur që do kthehesh këtu bashkë me Astritin. Ky vettingu është jo vetëm gjëja e duhur por është kaq e vonuar dhe e domosdoshme sa ka mbështetjen e gjithë popullit shqiptar. Nëse vettingu është vonuar deri këtu, përgjegjës jeni ju, ti Jozefinë dhe të tjerët. Jam i bindur sado e papërsosur të jetë kjo histori, kjo histori do hapë një kapitull të ri në historinë tonë të përbashkët. Jo vetëm gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar i kanë orët të numëruara por edhe të paprekshmit që kanë marrë çfarë kanë dashur do vijë ora të ballafaqohen me drejtësinë. Ti çfarë ke mbjellë po korr sot vetëm të mos shkojë mendja që unë Luli flasim për ty, mos të shkojë mendja!”, deklaroi Rama.

Seanca për Vettingun, Topalli: Emrat e zgjedhur janë nga pakti Rama-Basha

Më herët, gjatë seancës së sotme të jashtëzakonshme të mbledhur në Kuvend për vetingun dhe miratimin e listave të gjyqtarëve deputetja demokrate, Jozefina Topalli ka marrë fjalën dhe ka sulmuar Ramën dhe Bashën se listat e vetingut janë emra të paktit të arritur mes tyre

“E vërteta është se aq sa ka pasur dhe ka pritshmëri të lartë, aq është edhe rreziku i dështimit të saj të turpshëm.

Po filloj me listat që keni përpara meqë nuk guxoni të flisni. Në këtë listë ka miq të ngushtë të kryeministrit, kamikazë politikë të kryeministrit, pushtues tokash. Kanë dhënë para për të mbyllur procese gjyqësore. Këta do bëjnë vetingun. Ata që s’janë të Ramës, janë të Bashës”, tha Topalli në Parlament.