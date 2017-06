Rama thumbon sërish Metën: Fushata më e qetë që kam parë, vetëm përfshirjen e Presidentit s’marr vesh

Pas seancës së jashtëzakonshme për Vettingun në parlament, kryeministri Edi Rama tha se ka vetëm një forcë politike që sot nuk i ka bërë bisht reformës dhe ajo është Partia Socialiste.

“Sot ka vetëm një forcë që nuk i ka bërë bisht reformës për drejtësi dhe kjo është PS. Nga ana tjetër askush s’duhet të mendojë që çdo gjë do jetë fushë me lule, por do duhet prijësi në këtë proces që është PS,” tha Rama.

I pyetur nga gazetarët në lidhje me fushatën, kreu i qeverisë u shpreh se kjo ishte fushata më e qetë që kishte parë ndonjëherë, por e vetmja gjë që Ramës i është dukur e çuditshme është pjesëmarrja e Presidentit në fushatë, duke thumbuar sërish Metën.

“Fushatën e kanë parë të gjithë, është fushata më e qetë që është bërë që kur mbaj mend unë, nga pikëpamja e retorikës, e mos ndotjes mjedisit, se i kemi ndalur banerat e posterat që e kanë tensionuar situatën. Palët thumbohen me njëra-tjetrës dhe ndonjëherë e kalojnë cakun por brenda normalitetit. S’ka ndodhur në këtë fushatë. Ajo që e ka bërë të çuditshme fushatën, është futja e Presidentit në fushatë. Unë kam shpjeguar se pse na duhet një fuqi e plotë, jo për më shumë pushtet po për ta bërë punën si duhet. Unë e futa PD-në në zgjedhje, ia arritëm këtë, Shqipëria fitoi nga marëveshja, dhe fituan dhe shqiptarët. Dhe për këtë meritë të PS-së, shqiptarët duhet ta votojnë për provuar se si punon një parti e vetme,” tha Rama

Deklarata me policinë

Rama: Çdo njeri, e autoritet publik, e kryeminstër nuk është i pagabueshëm, dhe është e rëndësishme të pranojë gabimin, dhe unë e pranova. Mënyra si e komentova ishte e gabuar.