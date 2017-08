Rama, thirrje të rëndësishme qytetarëve për punësimet

Kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetet sociale për t’u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar që të aplikojnë në pozicionet e lira në administratë.

Gjithashtu ai ka sqaruar edhe të gjithë dokumentacionin që nevojitet për t’u quajtur aplikimi i vlefshëm.

Statusi i plotë:

ZYRA E RE E BASHKEQEVERISJES (6)

Edhe nje jave per te aplikuar! Numri i aplikimeve per t’u punesuar ne Zyren e Bashkeqeverisjes me Qytetaret eshte sot 275👍

Falenderojme te interesuarit per aplikimet e tyre sipas kerkesave te aplikimit, per te cilin rikujtojme se kerkohet Leter Motivimi (pse dua te punoj ne kete zyre) + CV + 2 letra rekomandimi te kandidatures (nga ish-dekane ose pedagoge te fakultetit ku aplikanti ka kryer studimet; punedhenes te meparshem; figura te respektuara te komunitetit ku aplikanti ka banuar apo banon aktualisht). Perndryshe aplikimi konsiderohet i pavlefshem.

Aplikimet jane te hapura deri ne 27 gusht.

Te gjithe ata qe lexojne per here te pare per kete zyre te posaçme, e cila do te ngrihet menjehere me krijimin e qeverise se re, mund te marrin nje informacion te plote ne postimin nr.1 me te njejtin titull.

Faleminderit.

Grupi i Punes per ngritjen e Zyres se Bashkeqeverisjes