Rama shtron darkë në Tiranë për miqtë e ftuar nga Ballkani Perëndimor (FOTO)

Pas përfundimit të diskutimeve në Durrës, delegacionet me kryeministrat e Ballkanit janë zhvendosur në kryeqytet, pasi i zoti i shtëpisë ka shkruar një darkë për miqtë. Kryeministri Edi Rama ka shtruar një darkë te vila ‘Padam’ në kryeqytet për kryeministrat e Ballkanit Perëndimor.

Përpos tyre në darkë ndodhet komisioneri Hahn, zyrtari i Bankës Botërore, por edhe ministri i Jashtem Bushati. Ashtu si gjatë ditës edhe në darkë nuk do të jenë jashtë tryezës çështjet e Ballkanit Perëndimor lidhur me aspektin ekonomik dhe integrimin në BE. Siguria është në nivele maksimale në Tiranë deri në përfundimin e samitit jo formal.