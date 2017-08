Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vrasjen e gjyqtares Fildes Hafizi.

Në një status në Facebook, Rama i quan “krokodilë” të gjithë ata që reaguan për ekzekutimin e 39-vjeçares dhe duke nënkuptuar opozitën thotë se ata nuk e donin reformën në drejtësi.

“Krokodilët që lotojnë për gjykatësen e ndjerë nuk donin as Reformën në Drejtësi as Vetingun! Përpara me Vetingun për drejtësinë që duam🇦🇱🇪🇺”, shkruan Rama.