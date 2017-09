Rama reagon ashpër për fyerjet ndaj Skënderbeut: Delenxhinj, nuk i arrini as tek ato të kalit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për debatin rreth çështjes së monumentit të ‘Skënderbeut’, ku disa zëra thonë se monumenti i tij u mbulua gjatë faljes së namazit për Barjam.

Duke iu përgjigjur një qytetari në Facebook, i cili thotë se njerëzve u intereson më shumë ‘mbulimi’ i Skëndërbeut se krimet, Rama ka reaguar ashpër.

Statusi i Ramës:

Gati për të nisur rrugën e re. Lehtësim drastik i burokracisë për qytetarët&biznesin. Fuqizim i shërbimeve. Rritje ekonomike mbi 5% në 2019 ✌️ 🇦🇱

Komentuesi:

Ke te drejte qe tall trapin ti, pasi njerezve me shume ju intreson kush dhe pse e “fshehu” Skenderin se sa krimet qe po ben ti dhe korieret e tu. Dhe nqs do bllokoni dhe fjalen e lire qe ne disa raste e keni bere , atehere nuk ka asnje ndryshim nga koha e diktatures.

Replika e Ramës:

Eddy mos na e turpero emrin aman te keqen me keto broçkulla, aq me teper qe e paske bere edhe me dd e me y si anglo-amerikan! Edhe Eddy edhe Mehmeti hahaha i madh je 😂Dhe sa per ate “Skenderin” ti dhe ca delenxhinj mendore qe i kane dhene gojes keto dite kunder tij, s’mateni dot as me ato dd e kalit te tij lum miku, prandaj shko nje vrap ne nje lavazh makinash e futi nje uje me presion gojes he xhan 😂