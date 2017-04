Rama: Pranoj çdo lloj dialogu me Bashën, por pa shkelur Kushtetutën

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se është i gatshëm për çdo lloj formati për dialog me opozitën.

Këtë qëndrim kreu i qeverisë e ka mbajtur në një intervistë për Vizion Plus.

Por kryeministri i vendit shtoi se bisedimet duhet të jenë brenda rendit kushtetues.

“Jam i gatshëm te takohem me kreun e opozitës, Basha, ne çdo vend, te Presidenti, apo çdo vend tjetër, për t’u ulur ne tryeze për dialog. Ne s’duhet te kemi frike nga dialogu. Kushtetua e Shqipërisë e qartë. Deri në fund ka ende kohë. PD nuk do të “vrasë” veten, por do të hyjë në proces. Është detyra jonë që PD-së dhe të tjerëve që kanë nevojë për garanci mund të ndërhyjmë në kodin zgjedhor për të krijuar garanci për opozitën.

Kryeministri Rama ka shtuar se kjo është një krizë artificiale.

“Çadra bën përpjekje për të transferuar krizën e PD në krizë të Shqipërisë dhe politikës shqiptare. Ju siguroj që nuk do t’ia dalë dot. Kjo është qeveria e besimit dhe kjo është kontrata që ne do ta zbatojmë deri në fund. Nuk do të heq dorë nga kjo përgjegjësi”, tha Rama