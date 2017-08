Rama paralajmëron furtunë në administratë: Largime masive drejtorësh

Kryeministri Edi Rama tha para anëtarëve të Asamblesë së Partisë Socialiste, se ky tani bashkëqeverisja e vërtetë me qytetarët, duke e konsideruar atë njësoj sikur me krijimin e një partie të re.

“Dua të jem menjëherë fare i qartë, bashkëqeverisja me njerëzit e zakonshëm nuk është togfjalësh propagandistikë, është një sfidë reale për të ndërtuar dhe vënë në funksionim një koalicion real, fillimisht në nivel qendror, të cilën në dy vite edhe në nivel vendor.

Ky proces është baras me krijimin e një force të re politike. Jemi në fillesën e një projekti të ri politik me frymëzimin nga poshtë dhe me reflektimin tonë nga lart. Shqipërisë i duhet, shqiptarët e duan dhe ne duam t’i japim një forcë atipike e imponuar nga nevoja e vendit, për të çuar në një stad të ri shtetin, një bashkim i domosdoshëm njerëzish nga të gjitha shtresat për të mundësuar arritjen e këtij stadi të ri.

Urgjenca e ndryshimit është tamam ajo që u mëshirua si një motivim popullor dhe që u materializua si një fuqi popullore me shumicën tonë absolute”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se ky është mandati i tij më i vështirë: “Urgjenca e ndryshimit është tamam ajo që na mundësoi ne privilegjin për të udhëhequr si një forcë e vetme Shqipërinë, pavarësisht të gjitha rrengjeve që na organizuan nga të katërta anët.

Ky është mandati ynë më i vështirë që kur unë jam në këtë detyrë”.

Mandati kuqezi

“Fati i kësaj supersfide varet nëse ne do ta mbrojmë këtë super-pushtet nga vetvetja, nga sa dhe si do ta ndajmë me njerëzit e zakonshëm pushtetin që na është dhënë.

Ne kërkuam mandat kuqezi dhe morëm një mandat kuqezi, për t’u ngritur mbi vetveten. Tipari themelor i këtij mandati kuqezi, duhet të jetë gjallë a vdekur besnikëria ndaj interesave të vendit dhe ndaj çdo qytetari të zakonshëm. Duhet të jemi një parti besnike, një grup parlamentar besnik”, tha Rama.

Vendi i tepsive

Kryeministri paralajmëroi furtunë edhe në administratë, sidomos në nivel drejtorësh.

“Ne do të qeverisim me kurajo ndaj çdo qëndrueshmërie për të ruajtur status-quo-n! Jemi vendi me më pak punonjës administrate në rajon dhe jemi vendi me më shumë drejtor në rajon. Sepse jemi vendi i tepsive.

Do të kryejmë reforma intensive në çdo institucion.

Së katërti do të jetë gatishmëria për dialog me opozitën, por pa lënë asnjë punë të sotme për nesër. Do të adoptojmë një sjellje pro aktive ndaj opozitës. Do t’i shtrijmë dorën në çdo hap. Duhet të mësohemi edhe si detyrim i mandatit dhe përbërjes të atyre që na kanë votuar. Në vijimësi, për çdo çështje dhe për çdo akt. Por, ama nuk do të qëndrojmë në vend duke pritur opozitën.

Së pesti, mandati do të karakterizohet në operacione jo konvenciale në zhvillimin ekonomik si dhe ndaj luftës kundër korrupsionit.

Do të nisim që këtë javë punën me ministrin e Financave për ta zgjeruar programin 1 miliard në zhvillim dhe për ta zgjeruar programin në vjeshtë për infrastrukturë, shkolla dhe spitale.

–Do të bëjmë largime në bllok drejtorësh siç janë drejtoritë e të ashtuquajtura të Bujqësisë. Ose e famshmja, Policia Gri sepse arsye e ekzistencës së këtyre strukturave ka vdekur me kohë por ato janë mbajtur në jetë dhe janë fryrë nga sistemi kanceroz i koalicioneve”, tha Rama.