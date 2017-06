Rama në Lezhë: Nuk e di çfarë e pengon Metën të jetë i qetë në lëkurën e vet

Pas mitingut në qendër të qytetit të Lezhës, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me strukturat drejtuese të PS në këtë Qark.

Shqiptarja.com ka siguruar videon e takimit të mbyllur të Ramës me drejtuesit lokale, ku ka ndarë detyra të posaçme për ta, shtatë ditë përpara zgjedhjeve parlamentare.

Duke i porositur që të ruajnë qetësinë dhe të mos bien pre e provokimeve, kreu i qeverisë ka dhënë lajmin se sipas anketimeve të brendshme, PS ndodhet pranë një fitoreje të madhe në këtë qark, si asnjëherë më parë.

“Jemi realisht, bazuar në anketimet tona, shumë afër një fitoreje që s’e kemi pasur kurrë në këtë Qark. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë në këto shtatë ditë si asnjëherë më parë, pa pushim, pa u lodhur, një punë organizative në çdo qelizë të trupit elektoral”, u shpreh Rama.

“S’e di ç’e pengon Metën të jetë i qetë në lëkurën e vet”

Kryesocialisti i është referuar edhe retorikës së ashpër të presidentit të ardhshëm, Ilir Meta, në këtë fushatë.

Rama ka thënë se PS dhe LSI ndahen aktualisht nga një hendek i madh, ndërsa ka shtuar se nuk e kupton shqetësimin e vërtetë të Ilir Metës tashmë si President.

“Është i vetmi njeri në historinë e këtij vendi që u bë edhe Kryeministër, edhe kryetar Parlamenti edhe President, nuk e di ç’a e pengon të jetë i qetë në lëkurën e vet”, ka vijuar kreu i qeverisë.

“Shmangni incidentet, denonconi shitblerjen”

Duke apeluar për mbylljen e një fushate të qetë dhe pa incidente, Rama ka këshilluar socialistët që rastet e shitblerjes së votës t’i denoncojnë në polici dhe të shmangin në çdo rast konfrontimet apo provokimet.

“Nuk duhet të biem pre e provokimeve. ​Prandaj, ju lutem të shmangim çdo incident, çdo provokim.

Dëgjova këtu prej jush se ka përpjekje nga strukturat e partive të tjera për të blerë vota. Ka vetëm një mënyrë, të denoncohen në polici. Të mos i lejojmë që t’i blejnë votat me lëmoshë”.

Fjalimi i plotë i Ramës me strukturat në Lezhë:

“Jemi realisht, bazuar në anketimet tona, shumë afër një fitoreje që s’e kemi pasur kurrë në këtë Qark. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë në këto shtatë ditë si asnjëherë më parë, pa pushim, pa u lodhur, një punë organizative në çdo qelizë të trupit elektoral.

Nuk duhet të biem pre e provokimeve.

Është për të ardhur keq që me aleatët tanë është krijuar një hendek shumë i madh. Për fat të keq, krejt ndryshe nga çfarë pretendohet prej tyre, nuk ka asnjë borxh Partia Socialiste, se mendojnë se u ka borxh, jo PS-ja, por nuk u ka borxh asnjë shqiptar, nuk u ka borxh ky popull, asnjë kush vjen mbrapa Ilir Metës, i cili është i vetmi njeri në historinë e këtij vendi që u bë edhe Kryeministër, edhe kryetar Parlamenti edhe President, nuk e di ç’a e pengon të jetë i qetë në lëkurën e vet.

Por nga ana tjetër është e rëndësishme që ne të fokusohemi te njerëzit. Ne nuk kemi betejë me Ilir Metën apo me partinë e tij dhe me asnjë parti tjetër.

Ne do t’i “rrahim” ata, por me vota, rrahje tjetër s’kemi. S’është faji jonë që dikush i cili e kupton se po rrihet me vota dhe bërtet sikur po rrihet me shkop, ky nuk është faji jonë.

Duhet të kemi një maksimum përgatitjesh për komisionet dhe duhet të jemi superkorrekt për procesin. Nuk duam të prekim votën e askujt, sepse kemi luftuar për votat. Ne votat do t’i marrim në popull dhe jo në komisione.

Prandaj, ju lutem të shmangim çdo incident, çdo provokim. Dëgjova këtu prej jush se ka përpjekje nga strukturat e partive të tjera për të blerë vota. Ka vetëm një mënyrë, të denoncohen në polici. Të mos i lejojmë që t’i blejnë votat me lëmoshë. Unë jam i bindur se nëse do ta marrim timonin vetëm, do të bëjmë shumë më tepër sa kemi bërë. Nuk e diskutoj fare.

Duhet superdisiplinë sipas grupeve të ndara.

Unë besoj se jemi shumë afër një fitoreje si asnjëherë tjetër”.