Rama kapet me Naçon: E di që je krenar për kohën kur ishim bashkë, por thuaje

Pas akuzave për buxhetin nga demokrati Edmond Spaho dhe fjalës së ish-ministrit të Drejtësisë, deputetit të LSI-së, Nasip Naço, ka replikuar kryeministri Edi Rama.

“Ji krenar Nasip, ji krenar për kohën që kemi qeverisur bashkë, e di që je krenar, por thuaje, Nasip.

Një gabim bërë Nasip, bëre gabimin e profesorit, ndodha nën ndikimin e tij, ndoshta nga afrimi me profesorin, por gabove, se ka ndryshim themelor, e kemi diskutuar edhe bashkë, mes koncesioneve të dhëna prej nesh dhe prej tyre.

Këta janë këta, ju jeni ne me këta, por unë kujtoj kohën kur ne ishim bashkë. Profesor keni dhënë koncesione mes të cilave keni futur duart në xhepin e qytetarëve. Kurse ne nuk kemi dhënë koncesione ku futen duart në xhepin e qytetarëve”, tha Rama.

Me tej, Rama ka replikuar edhe me deputetet e tjerë të PD që reagonin pas fjalës se tij.

“Ti Tritan e di shumë mirë, por nuk e thua, do dëgjosh atë ti, ku merr vesh ai, ai nuk merr vesh asgjë. Sensin klinik Tritan unë ta tregoj por jo këtu, ta tregoj kur të dalim matanë”, tha Rama.

Teksa sqaronte se me koncesionet nuk u preken xhepat e shqiptarëve, dhe shteti paguan vetëm investimin, ka shtuar “laboratorët e analizave kanë qenë të kohës së qepës, nuk është koha e qepës këtu, nuk është Dashi këtu që dashi e shuante me raki, nuk ka asgjë të pish raki, unë them të pyesim specialistin, ekspertin”.