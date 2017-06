Rama e quajti djalë të mirë dhe dembel, ja si i përgjigjet Basha

I pyetur në studion e improvizuar në #DritaremeRudinën në Vizion Plus, nëse vazhdon komunikimin me Ramën, pas paktit të 18 majit, lideri i PD, Lulzim Basha tha se komunikojnë me mesazhet që i çojnë njëri-tjetrit nga takimet elektorale. Lidhur me batutën e bërë nga Rama, se “Basha është djalë i mirë, por pak dembel”, kreu i PD i ktheu këtë përgjigje: “Kjo është në suazën e batutave. Sa për punën e dembellëkut, unë bëra Rrugën e Kombit për dy vjet, ai ka 4 vjet që nuk bën Lungomaren.

Kështu që njerëzit sytë në ballë i kanë dhe e kuptojnë, se kush di të punojë dhe kush nuk di të punojë. Kishte gropën e Hajdin Sejdisë, 11 m larg nga Bashkia dhe se mbushi për 11 vjet.

Punon apo nuk punon, e masin qytetarët, e mat interesi publik.

Se çfarë themi ne për njëri-tjetrin do të harrohet, veçanërisht kur është pjesë e teatrit të kukullave. Këtu nuk është puna kush është djalë i mirë, por kush do të fitojë”.