Rama: Do ti thosha Nolit sot e gjithë ditën “Imzot, you rock”!

Më 6 prill 1882 lindi në fshatin shqiptar Qytezë (Ibriktepe) të Trakisë, Theofan Stilian Noli, i njohur më mirë si Fan Noli – shkrimtar, studiues, diplomat, politikan, historian, orator, dhe themeluesi i Kishës Ortodokse Shqiptare; ai shërbeu si kryeministër dhe regjent i Shqipërisë në vitin 1924.

Fan Noli nderohet mes shqiptarëve si kampion i letërsisë, historisë, teologjisë, diplomacisë, gazetarisë, muzikës dhe atdhetarizmit. Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në konsolidimin e shqipes si gjuhë kombëtare me përkthime të shumta të kryeveprave të letërsisë botërore. Kontributi i tij në anglisht është, gjithashtu, i shumëfishtë: si studiues dhe autor i një sërë publikimesh për Skënderbeun, Shekspirin, Bethovenin, tekste fetare dhe përkthime.

Në këtë mënyrë, kryeministri Edi Rama ia ka kushtuar sot Nolit rubrikën e tij “Amacord”.

Rama shkruan “besoj se nuk do te na kishte mbajtur inat nëse për t’i shprehur admirimin qe vitet veç e rrisin, do t’i thoshim sot e gjithë ditën: “Imzot, you rock”!

Postimi i Ramës

AMARCORD

Lindi, 135 vite me pare ne Ibrik-Tepe te Trakes, si biri i nje psallti ortodoks. Ishte, ky hero i shpirtit te shqipes, njohes i thelle dhe pa komplekse i greqishtes, instrumentist dhe kompozitor i rafinuar ne nje Ballkan te tere sazexhinjsh, Kryeminister i perparimit ne nje vend qe vuajti deri vone spazmat e kundershtive te medha.

Epoka kur lindi i la trashegim botes pergjakjet e lufterave boterore, nderkohe qe nderroi jete me 1965 nen tingujt e Bitellsave dhe Rolling Stones.

Themeluesi gjithnje shprestar i Kishes Ortodokse Autoqefale Shqiptare, do te mbetet nje nyje kontradikte gjithmone pjellore ne historine e vogel te Shqiperise, siç ishte Jezu-Krishti, modeli i tij ne gjithcka, ne historine e madhe biblike.

Besoj se nuk do te na kishte mbajtur inat nese per t’i shprehur admirimin qe vitet veç e rrisin, do t’i thoshim sot e gjithe diten: “Imzot, you rock”!